Планировал "сдать" город и оказывал оккупантам помощь: задержали председателя общины в Сумской области
Источник:Офис Генпрокурора
Украинские правоохранители продолжают разоблачать коллаборантов, которые помогали российским оккупантам совершать их преступления. В частности, в Сумской области задержали председателя общины, который планировал "сдать" город.
Злоумышленнику вскоре сообщат о подозрении. В настоящее время идет досудебное расследование.
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Глава общины хотел "сдать" город захватчикам
Главу Середино-Будской территориальной общины задержали за государственную измену. По данным следствия, он помогал российским оккупантам совершать их зверства против украинцев.
В частности, злоумышленник передавал представителям ФСБ информацию о перемещениях ВСУ и видах их вооружения. Во время оккупации чиновник планировал "сдать" город врагу и приказал убрать блокпост на въезде в населенный пункт.
Вскоре коллаборанту объявят подозрение и изберут меру пресечения. Злоумышленника разоблачила СБУ совместно с прокуратурой Сумской области.
Главу общины подозревают в госизмене / Фото Офиса Генпрокурора
Кратко о других приспешниках оккупантов
- Псевдогубернатору Херсонской области, экс-регионалу и коллаборанту Владимиру Сальдо сообщили о подозрении в госизмене. Во время оккупации Херсона он перешел в сторону России.
- Также уголовное производство было открыто против нардепа от "Слуги народа" Алексея Ковалева. Его подозревают в коллаборационной деятельности. Ковалев пока находится на оккупированной Херсонщине и не участвует в национальном сопротивлении российским оккупантам.
- Кроме этого, правоохранители проводят расследование в отношении псевдоглавы Мелитополя Галины Данильченко, которая сотрудничает с Россией. 27 апреля ей объявили подозрение по статье о коллаборационизме.
- В Северодонецке священнослужитель также пошел на сотрудничество с русскими захватчиками. Он передавал врагу информацию о дислокации украинских войск.
- В Харьковской области сотрудники СБУ задержали агентку России. 29-летняя украинка посылала оккупантам информацию о местонахождении бойцов ВСУ. В ее жилище нашли значительную сумму в российских рублях.
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