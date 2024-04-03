В Кремле готовы платить высокую цену, – Столтенберг о подготовке нового наступления россиян

Россия постоянно наращивает военный потенциал и уже перевела свою экономику на военные рельсы. Кремль готов отдать жизни своих людей и военную технику, чтобы одержать победу в Украине.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе. У него поинтересовались относительно наступательных планов российских захватчиков.

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Что сказал генсек НАТО

Столтенберг не ответил на вопрос, планирует ли Россия проводить новое наступление в Украине весной, как утверждает президент Украины Владимир Зеленский. Впрочем, он отметил, что в Альянсе наблюдают непрерывное наращивание российского военного потенциала.

Мы видим, как они (россияне – 24 Канал) получают боеприпасы, оружие из Северной Кореи и Ирана. Мы видим, как Россия смогла перевести свою экономику на военные рельсы, и мы видим, как Москва готова платить очень высокую цену в человеческих и материальных ресурсах за победу на украинском поле боя, несмотря на человеческие жизни,

– сказал Йенс Столтенберг.

Генсек НАТО отметил, что именно такой подход россиян является причиной, почему ситуация на поле боя является сложной. Он призвал союзников по НАТО передать большее количество ПВО и артиллерии для Украины, а также перейти к обеспечению долгосрочной помощи.

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