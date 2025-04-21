"Без изменений в Конституцию": Украина при любых условиях останется на пути в НАТО

Несмотря на заявления из США, Украина не отказывалась от своего вступления в НАТО. Зато в Кремле делают радостные заявления о том, что им якобы удалось заблокировать вступление Украины в Альянс.

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок в эфире 24 Канала рассказал, что призывы к изменениям в Конституции – в частности предложение исключить упоминание о НАТО – вероятно, не станет предметом серьезной дискуссии. Процедура внесения изменений в Конституцию является непростой.

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Можно обойтись без изменений в Конституцию Украины

В частности, изменения в Конституцию Украины могут состояться только две сессии Верховной Рады и предварительное решение Конституционного Суда.

Если будут объявлены выборы, то эти две сессии мы точно не пройдем. Так, может быть решение нынешнего парламента, а потом – следующего. Но я не считаю это серьезным препятствием для запуска переговорного процесса по мирному соглашению. Тем более формулировки могут быть очень гибкими: "на этом этапе мы воздерживаемся" – и все,

– сказал Валерий Клочок.

Он добавил, что возможна только декларация. В ней будет сказано, что вступление в НАТО пока невозможно из-за позиции отдельных стран. Ведь есть ряд государств, которые могут выступать против и вообще скептически относятся к вступлению Украины в Альянс.

Наше движение в НАТО надо использовать как инструмент давления на Россию – это безусловно наш аргумент в переговорах. Но на этом этапе я был и остаюсь сторонником других военно-политических блоков, которые мы можем развивать с европейскими странами,

– сказал Клочок.

Он отметил, что пока не существует никакого запрета на создание военных союзов с другими государствами. Украина вполне может заключать такие соглашения со странами Европы. При этом должно быть четко зафиксировано, что никто не имеет права вмешиваться во внешнюю политику Украины – это исключительное право суверенного государства.

"Главное сейчас – сохранить суверенитет. Я говорю не только о территории, а о суверенитете как полноправного участника международной политики. Страна, которая имеет голос в ООН и право определять внешнюю политику. Главная задача сейчас – сохранить государственность Украины. В 2022 году мы стояли за шаг до потери независимости", – сказал Клочок.

Он также отметил, что комментарий Марко Рубио в Париже подтверждает: ни Россия, ни Украина пока не могут достичь целей военным путем. Россия – захватить, Украина – освободить. Обе стороны оказались в тупике. Это свидетельствует о том, что Украина не слабее России, а Россия – не сильнее Украины. Для Кремля это серьезный вызов, и именно поэтому там пытаются продвигать нарратив, что им якобы удалось не допустить вступления Украины в НАТО