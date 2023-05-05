Тяп-ляп, лишь бы было: как россияне сами страдают от своего "супер-оружия"

В Белгородской области продолжают находить разбросанные то там, то сям, по полям, по лесам, по озерам, по садам, а порою и по самому Белгороду российские планирующие бомбы. Как же так получилось, что это wunderwaffe стало угрозой для самих же россиян?

Очередная российская халтура

На самом деле ничего удивительного в этом нет. С первого дня, как оккупанты начали применять на своих ФАБ-500 М62 так называемые модули планирования и коррекции полета, которые потом еще и переименовали, я подчеркивал, что это очень халтурный продукт с низкой надежностью.

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За период, когда россияне успели их применить, собралось больше подробностей, из чего конкретно состоят эти модули и почему очередное русское wunderwaffe – это очередное творение из навоза и палок. Но, для начала, немного предыстории.

12 марта 2023 в Куйбышевском районе Донецка на головы местных жителей упала бомба ФАБ-500 M62 с российским модулем управления и коррекции. Это делает из бомбы свободного падения планирующую. Вот только сам модуль во время этого инцидента приземлился в 500 метрах от бомбы.

В России несколько лет разрабатывался и испытывался управляемый комплекс ракетно-бомбового вооружения модульного типа 9-А-7759 "Гром". Этот блок имел инерционно-спутниковый комплекс с помехозащищенным приемником СНС ГЛОНАСС и GPS.

Но этот комплекс оказался очень дорогим и технологически затратным, потому от него отказались. А вот в 2022 году возникла необходимость в том, чтобы предоставить бомбам возможность далекой планировки. В контексте отказа от "Грома" начали генерировать кустарные изделия.

Как планирующая бомба становится у россиян свободнопадающей

Модуль, который сейчас массово "варят" Кулибины, является очень примитивной конструкцией из крыла, приводимой в полетное положение после сброса, с помощью пружинного устройства, находящегося под натяжением. Сдерживает устройство – защелка.

В процессе сброса бомбы одновременно производится постановка модуля в полетное положение. То есть раскрытие крыла и сведение бомбы в боеспособное состояние. Вот здесь начинается самое интересное, а именно вероятность того, что что-то в этом процессе пойдет не так.

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Во-первых, очень высока вероятность того, что защелка на кустарном модуле не откроется. Следовательно, крыло не приведут в полетное состояние. То есть планирующая бомба в боевом режиме становится свободнопадающей. Привет, Белгород!

Во-вторых, во время сброса, если даже все срабатывает и крыло раскрывается, из-за качества материалов, из которых россияне "варят" модули и кривых расчетов конструкции, модуль имеет высокую вероятность развалиться во время полета бомбы. Это снова делает ее свободнопадающей.

Дело в том, что расчетные способности модуля оказались поначалу неверными. Он испытывает нагрузку по весу, а также аэродинамические проблемы. Это одна из причин, по которой оккупанты начинают переходить на использование бомб ФАБ-250. ФАБ-500 очень трудны для модулей.

Российские поля усеяны бомбами

Ну и в третьих. Приведение бомбы в боеготовое состояние при сбросе не всегда проходит гладко. То есть бомба может быть сброшена, модуль вскрыл крыло, но после достижения цели бомба не взорвется. Сейчас на российских полях немало разбросанных бомб, в которых не поднялся взрывник.

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Все эти проблемы были известны с первых дней применения модулей на бомбах. Однако модуль настолько дешев, а бомб у россиян так много, что им было плевать на потерю даже 50% сбрасываемых бомб, ведь остальные 50% все же достигают своей цели. Однако скрыть дефективность бомб уже невозможно.

Тем более, они начинают падать на российские города в лучших традициях "сами себя разбомбим, чтобы НАТО боялось". Пока не на жилые дома, но очень близко к ним. Поэтому так или иначе, но разрушенные многоэтажки Бахмута отзовутся в один день/ночь эхом в Белгороде.