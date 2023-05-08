Скандальная экспрессофицерка ГНСУ Плантовская в Польше поет российский рэп и пишет о депиляции
Скандальная бывшая пресс-офицер Государственной пограничной службы находится в Варшаве. Об этом она рассказала в своем инстаграмме.
Также Иванна Плантовская сняла сторис, в котором подпевала российскую песню "Простуда", исполняемую певцами страны-агрессора MACAN и Xcho. Следует отметить, что в феврале 2023 года ее уволили с военной службы, пишет 24 Канал.
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Что известно о новых заявлениях Плантовской
Иванна Плантовская в инстаграм-сторезе рассказала о том, что ходила на депиляцию в Варшаве.
Делала лазерную депиляцию очень много раз, жаль безэффективно и очень больно. Я впервые попробовала безболезненный лазер. Варшава, вам сюда,
– написала Плантовская и порекомендовала один из польских салонов.
Плантовская рассказывает о депиляции / Скриншот из инстаграма
Впоследствии девушка выложила в сторис видео, на котором она подпевает российскую песню.
Плантовская подпевает в Варшаве: смотрите видео
Стоит отметить, что Плантовская на кадрах поет песню, где не упоминается о России. Однако начинается она словами: "Когда все листья в Москве опадут и ты поймёшь, что я тебя больше не жду тут".
Кратко о скандале с Плантовской
- Иванна Плантовская в Государственной пограничной службе исполняла обязанности офицера пресс-службы.
- Зимой 2023 года она опубликовала фото из Парижа. В социальных сетях под фото Плантовская написала, что путешествие во Францию было прекрасным и она верит в 2023 год. Также она публиковала фото из Буковеля. В одном из сообщений экс-пресс-офицерша написала: "С Украиной в сердце! Слава ВСУ! Спасибо воинам, которые дают возможность поймать момент счастья".
- Впоследствии в Государственной пограничной службе назвали ее поведение недопустимым во время войны. Через некоторое время спикер ГНСУ Андрей Демченко сообщил об увольнении Иванны Плантовской. Оно произошло в конце января 2023 года.
- Уже в начале апреля Иванна Плантовская заявила, что покидает Украину. Впоследствии девушка опубликовала фото с отдыха в Турции. На нескольких фото она обозначила геолокацию, в частности – турецкий город Белек, 5-звездочный отель и рыбный ресторан.