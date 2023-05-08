Скандальная экспрессофицерка ГНСУ Плантовская в Польше поет российский рэп и пишет о депиляции

Скандальная бывшая пресс-офицер Государственной пограничной службы находится в Варшаве. Об этом она рассказала в своем инстаграмме.

Также Иванна Плантовская сняла сторис, в котором подпевала российскую песню "Простуда", исполняемую певцами страны-агрессора MACAN и Xcho. Следует отметить, что в феврале 2023 года ее уволили с военной службы, пишет 24 Канал.

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Что известно о новых заявлениях Плантовской

Иванна Плантовская в инстаграм-сторезе рассказала о том, что ходила на депиляцию в Варшаве.

Делала лазерную депиляцию очень много раз, жаль безэффективно и очень больно. Я впервые попробовала безболезненный лазер. Варшава, вам сюда,

– написала Плантовская и порекомендовала один из польских салонов.

Плантовская рассказывает о депиляции / Скриншот из инстаграма

Впоследствии девушка выложила в сторис видео, на котором она подпевает российскую песню.

Плантовская подпевает в Варшаве: смотрите видео

Стоит отметить, что Плантовская на кадрах поет песню, где не упоминается о России. Однако начинается она словами: "Когда все листья в Москве опадут и ты поймёшь, что я тебя больше не жду тут".

Кратко о скандале с Плантовской