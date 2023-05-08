Також Іванна Плантовська зняла сторіз, у якому підспівувала російську пісню "Простуда", яку виконують співаки країни-агресора MACAN та Xcho. Варто зазначити, що у лютому 2023 року її звільнили з військової служби, пише 24 Канал.
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Що відомо про нові заяви Плантовської
Іванна Плантовська в інстаграм-сторіз розповіла про те, що ходила на депіляцію у Варшаві.
Робила лазерну депіляцію дуже багато разів, шкода безефективно та дуже боляче. Я вперше спробувала безболісний лазер. Варшава, вам сюди,
– написала Плантовська та порекомендувала один з польських салонів.
Плантовська розповідає про депіляцію / Скриншот з інстаграму
Згодом дівчина виклала у сторіз відео, на якому вона підспівує російську пісню.
Плантовська підспівує у Варшаві: дивіться відео
Варто зазначити, що Плантовська на кадрах співає приспів пісні, де не згадується про Росію. Однак починається вона словами: "Коли все листя в Москві опаде і ти зрозумієш, що я на тебе більше не чекаю тут...".
Коротко про скандал з Плантовською
- Іванна Плантовська у Державній прикордонній службі виконувала обов'язки офіцерки пресслужби.
- Взимку 2023 року вона опублікувала фото з Парижа. У соціальних мережах під фото Плантовська написала, що подорож до Франції була прекрасною й вона вірить у 2023 рік. Також вона публікувала фото з Буковелю. В одному з дописів експресофіцерка написала: "З Україною в серці! Слава ЗСУ! Дякую воїнам, які дають можливість спіймати момент щастя".
- Згодом у Державній прикордонній службі назвали її поведінку неприпустимою під час війни. Через деякий час речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив про звільнення Іванни Плантовської. Воно відбулось наприкінці січня 2023 року.
- Вже на початку квітня Іванна Плантовська заявила, що покидає Україну. Згодом дівчина опублікувала фото з відпочинку в Туреччині. На декількох фото вона позначила геолокацію, зокрема – турецьке місто Белек, 5-зірковий готель та рибний ресторан.