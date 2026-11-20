Заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета и руководитель Народного антикризисного управления Беларуси Павел Латушко дал эксклюзивное интервью 24 Каналу. В ходе беседы обсудили итоги саммита в Шэньчжэне, протокольное унижение Владимира Путина перед Си Цзиньпином и ядерный шантаж.

После саммита в Китае осталось немало вопросов о настоящих договоренностях между Москвой и Пекином. В то же время поведение Владимира Путина во время встречи с Си Цзиньпином вызвало новые дискуссии о положении российского лидера и его зависимости от Китая. Не менее тревожны сигналы из Беларуси, где Александр Лукашенко все чаще говорит о подготовке к возможной войне.

О том, какие последствия будет иметь саммит в Шэньчжэне, сможет ли Европа влиять на переговоры, к чему прибегают Москва и Минск в ядерном шантаже и что означают последние заявления Лукашенко, в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказал заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета и руководитель Народного антикризисного управления Беларуси Павел Латушко.

Саммит в Шэньчжэне и протокольное унижение Путина

Мы все следим за саммитом в Шэньчжэне. Многие считают, что он не принес конкретных результатов, а диктаторы просто собрались, чтобы продемонстрировать единство и бросить вызов демократическому миру. Чего вы ожидали от этой встречи и кто получил от нее больше всего? Можно ли говорить о победе Китая над Россией?

Конечно, было ожидание, что это может стать новой Ялтой. Некоторые политологи даже сравнивали саммит с Мюнхенским сговором.

Но следует упомянуть, что Ялтинская конференция была встречей победителей Второй мировой войны в конце войны. Она привела к переделу сфер влияния: сформировался социалистический блок под контролем Советского Союза, а Запад создал свой блок. Так возникло противостояние двух систем.

Мюнхенское соглашение, в свою очередь, было заключено перед началом Второй мировой войны, чтобы отсрочить ее. Тогда Судетская область Чехословакии была передана нацистской Германии. Соглашение подписали европейские государства – Великобритания, Франция и Италия.

Однако ничего похожего на саммите в Шэньчжэне не произошло. Каждая из сторон имела свои интересы.

Для Кремля главным было продемонстрировать возвращение России в мировую политику и показать ее якобы сверхдержавой, влияющей на глобальные решения. Российская пропаганда пыталась использовать саммит именно в этих целях.

Китай стремился продемонстрировать свое мировое лидерство, в частности, в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

США, со своей стороны, хотели использовать этот формат, чтобы обсудить ситуацию в Украине и возможные пути достижения договоренностей.

Проблема состоит в том, что Соединенные Штаты готовы уступать интересы Украины ради мира. В этом вопросе они не демонстрируют жесткую позицию.

Конечно, США тоже интересовала ситуация вокруг Ирана. В результате мы увидели очень интересную протокольную победу Китая над Путиным. Как бывший посол и дипломат могу оценить ее счетом 5:0 в пользу Си Цзиньпина. У Путина – большой жирный ноль.

В чем это проявилось? Во-первых, во встрече в аэропорту. Путина встречал секретарь одного из комитетов Центрального комитета Коммунистической партии Китая. Российская пропаганда тогда заявила, что ничего страшного в этом нет, ведь в Китае якобы не принято, чтобы руководителя государства встречал другой лидер.

Но потом прилетел Трамп, и Си Цзиньпин лично вышел на красную дорожку встречать президента США у трапа самолета.

Интересно, что Путин спускался с самолета под закрытым зонтиком, чтобы его никто не видел. Может быть, боится снайперов. Трамп же воспользовался открытой лестницей, которую подвели к его самолету. Это уже один нуль.

Представитель Китая, который встречал Путина, был значительно выше его. Это тоже могло быть частью протокола?

Да, его рост – 195 сантиметров. Но это тоже могло быть сделано специально, чтобы он смотрел на Путина свысока и демонстрировал доминирование. Именно так это выглядело.

Далее вспомним совместное фото участников саммита. Путин пытался встать рядом с Трампом, чтобы втроем с Си Цзиньпином оказаться в центре кадра. А ведь операторы могли бы сфотографировать их вместе. Однако на таких саммитах не принято приглашать жен или мужей лидеров на общие фотографии.

Это характерно для двухсторонних рабочих или официальных государственных визитов. Во время официальных обедов присутствие супругов вполне возможно.

Совместное фото на саммите / Iori Sagisawa, Pool via REUTERS

Но на этот раз китайский протокол специально пригласил супругу Си Цзиньпина. В результате Путин не оказался рядом с двумя лидерами сверхдержав. Это уже три нуля в пользу Китая.

Если посмотреть на вечерний обед, то на обнародованных кадрах видно, что в зал вместе заходят Си Цзиньпин и Дональд Трамп. Путин, если верить видео международных журналистов, уже сидит за столом. Обычно все лидеры или, по крайней мере, самые влиятельные из них заходят вместе. Для Путина места в этой процессии не нашлось. Четыре ноля.

Наконец, продолжительность переговоров. Встреча Трампа с Путиным, по словам Ушакова, длилась 45 минут. Переговоры Трампа с Си Цзиньпином – полтора часа. Это полный протокольный проигрыш и демонстрация того, что для Си Путин младший брат.

Но у Путина тоже есть свой младший брат – Лукашенко. Выходит, что для китайцев роль младшего брата теперь исполняет сам руководитель Кремля. Следует обратить внимание и на то, как начиналась встреча президента США с Путиным. Трамп спросил: "Кто это?", а потом подошел к нему и сказал: "Это мой друг".

Мне это чуть-чуть напомнило кадры из фильма "Джентльмены удачи", где герой Леонова восклицает: "А кого это я вижу? А кто к нам пришел?". Приблизительно так это и выглядело.

Полный разговор с Павлом Латушко: смотреть видео

Какие главные результаты саммита можно увидеть в итоговой декларации?

Теперь поговорим о серьезных вещах. В декларации по итогам саммита было немного пунктов, фактически стороны почти ни о чем не договорились.

Однако прозвучали позиции, выгодные Китаю. Например, Китай поднял очень важный вопрос – полное сокращение ядерных вооружений. Это особенно актуально на фоне того, что Путин, Медведев и российская пропаганда в последние годы используют ядерное оружие как инструмент шантажа не только против Украины, но и против Европейского Союза и государств НАТО.

Российские представители постоянно угрожали ударами по Лондону, Берлину, Парижу и Варшаве. Заявляли, что Варшава может прекратить существование через два-три дня в случае применения ядерного оружия. И здесь Китай заявляет, что такая ситуация недопустима и ядерные вооружения нужно сокращать.

Кстати, в определенной степени эта позиция совпадает с позицией президента США, ранее также выступавшего за частичное сокращение ядерных арсеналов. Это можно считать положительным моментом.

В то же время, когда слушаешь выступление Путина, призывающего соблюдать Устав ООН и не нарушать международное право, возникает логичный вопрос: кто же сам нарушает эти нормы? Россия.

Это чисто пропагандистская попытка назвать белым то, что черно, хотя именно Россия ответственна за нарушение международного права.

Си Цзиньпин также отмечает важность территориальной целостности. Это важно для Украины и Беларуси, ведь мы заинтересованы в соблюдении этого принципа. В мире не должно быть территориальных войн – мы ведь не в Средневековье живем.

Однако здесь может быть и двойной смысл, ведь Китай подразумевает также Тайвань и собственные национальные интересы. Трампа интересовали вопросы Ирана и энергетического обеспечения.

В декларации, в частности, речь шла о поставках энергоресурсов. Но здесь следует разобраться в причинах ситуации. Путин говорит о проблемах со снабжением энергоресурсов.

Но кто уничтожил Кременчугский нефтеперерабатывающий завод в апреле 2022 года? Россия. Кто ведет захватническую войну? Тоже Россия. Украина наносит удары по российской нефтяной инфраструктуре, чтобы ослабить возможности российской армии и в целом России продолжать войну. Это логично и понятно.

Однако эти удары не являются главной причиной проблем на мировом энергетическом рынке. В первую очередь на него повлияла ситуация вокруг Ирана и Ормузского пролива. Об этом не говорят полностью, ведь каждый озвучивает только то, что ему выгодно и отстаивает собственные интересы.

Китай заявляет о важности территориальной целостности и сокращении ядерных вооружений. В то же время, ранее его представители отмечали, что урегулировать войну в Украине без Европы невозможно. Насколько важна роль европейцев в переговорах?

Мне кажется, Китай придерживается этой позиции и, надеюсь, продолжит настаивать на важности участия европейцев в переговорах. Европейцы сейчас сформировали нестандартную делегацию, что вызвало множество дискуссий и противоречий внутри Европейского Союза.

Речь идет о формате "пять плюс три". Пять государств – Франция, Великобритания, Германия, Италия и Польша – представлены на уровне руководителей правительств или государств. Еще три представителя – от Европейского Союза: председатель Европейского совета Антониу Кошта, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и еврокомиссар по внешней политике Кая Каллас.

Недавно я был на закрытой дипломатической встрече с участием европейцев. Они признавали, что это сложное решение и не совсем верно. Некоторые руководители европейских стран тоже высказывали такое мнение. Ведь есть уполномоченные органы, которые должны вести переговоры, в частности, Европейский совет во главе с Антониу Коштой и представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас.

Однако Россия категорически блокирует возможное участие Каи Каллас в переговорах, поскольку она представляет Эстонию. Кстати, один западный дипломат, ранее работавший послом в Эстонии, рассказал мне, что с момента провозглашения независимости Литвы, Латвии и Эстонии, насколько он помнит, не было ни одного визита на высшем или высоком уровне в эти государства.

То есть Россия до сих пор не хочет поддерживать контакты на самом высоком политическом уровне с этими странами. Формально она признала их независимость и установила дипломатические отношения, но полноценно общаться не желает. Эстония до сих пор остается для Москвы раздражителем.

Следовательно, каждая сторона пыталась продвинуть свои интересы. Путин так и не получил признание как лидер сверхдержавы. На мой взгляд, Китай это четко продемонстрировал.

Есть ли признаки того, что Китай готов ограничить военную помощь России?

Кстати, только что появилась информация в газете The Moscow Times о том, что в день визита Путина в Шэньчжэнь Китай принял решение фактически приостановить поставки России двигателей для дронов, а также радиомодулей, которые используются в беспилотниках. То есть, Китай приостанавливает эту техническую помощь.

Кстати, 18 ноября Китай ввел новые ограничения на экспорт компонентов для беспилотников, которые Россия использует для производства ударных "Шахедов". Под экспортный контроль подпали реактивные двигатели, радиомодули, регуляторы скорости и электродвигатели. Теперь для их поставки за границу нужно специальное разрешение Министерства торговли КНР. Часть этих компонентов Россия использует на производстве дронов в "Алабуге" в Татарстане. Украина приветствовала решение Пекина, однако некоторые важные комплектующие для российских беспилотников пока остались вне ограничений.

Конечно, было бы хорошо, если бы он прекратил поставки микросхем. Ведь половина микросхем в летящих по Украине ракетах имеет китайское происхождение. Там есть и белорусская составляющая и, кстати, американская.

Я считаю, что если Китай действительно заинтересован в прекращении войны, то многое зависит именно от позиции Си Цзиньпина и Китайской Народной Республики. Мы уже говорили об этом в предыдущих эфирах. Украине важно вести активную работу с китайскими партнерами.

Роль Европы, Берлин и давление на Россию и Лукашенко

Кая Каллас отмечает необходимость усиления санкций против России и участия Европы в будущей архитектуре безопасности. В то же время в Берлине Мерц заявляет, что мирные переговоры невозможны без Украины и Европы, Зеленский встречается с европейскими лидерами, а Трамп обещает не принимать решения без консультаций с Киевом. Как активная позиция Европы меняет переговорный процесс?

Я хотел бы еще вернуться на тему Международного уголовного суда. Здесь есть интересы всех трех сторон. Непосредственно заинтересован в этом Путин, ведь МУС выдал ордер на его арест.

Кстати, между министерствами иностранных дел России и Беларуси есть соглашение о противодействии международному уголовному преследованию Путина и Лукашенко. Это важно понимать.

В понедельник в Гааге наша команда – Народное антикризисное управление – провела закрытое специальное мероприятие, посвященное расследованию преступлений против человечности, которое уже ведет прокурор Международного уголовного суда. Я не могу раскрывать подробности, ведь встреча была закрыта.

Но я могу сказать, что она вызвала значительный интерес. Соорганизаторами мероприятия стали послы Литвы и Украины. Хочу поблагодарить Министерство иностранных дел Украины за это решение. Министр Андрей Сибига, как и обещал, подтвердил, что Украина будет поддерживать эти процессы. Также соорганизатором выступила Дания.

В мероприятии приняли участие представители нескольких десятков стран и ведущие эксперты. Мы видим все большее желание приобщаться к этому процессу. Над Лукашенко также сгущаются тучи.

Что касается Трампа, то понятно, почему он поднял вопрос МУС. К сожалению, он вводит санкции против Международного уголовного суда, из-за чего вынужден работать более закрыто. Речь идет, в частности, о безопасности судей, прокуроров и следователей. Это связано с делом Газа и Палестины, ведь суд выдал ордера на арест Нетаньяху и некоторых других израильских чиновников.

У Си Цзиньпина, конечно, тоже есть свои опасения. Давайте будем откровенны: с правами человека в Китае ситуация далека от идеальной. Поэтому там также заинтересованы вернуться к вопросу абсолютного иммунитета глав государств. Он распространяется на три категории чиновников: президентов, премьер-министров и министров иностранных дел.

Что касается Берлина, то важно решение Европейской комиссии подтвердить финансирование Украины в размере 45 миллиардов евро на следующий год. Важно, чтобы это решение было окончательно принято и реализовано.

Также заявили, что начинают работу над 26-м санкционным пакетом против России. Важно, чтобы его положения были согласованы с санкциями против Белоруссии. В последнее время я заметил, что режим Лукашенко все чаще не попадает в новые санкционные пакеты.

В европейских столицах это объясняют тем, что Лукашенко освобождает политических заключенных, поэтому в рамках американского переговорного трека не следует усиливать санкционное давление.

Обратите внимание ослабление санкций против режима Александра Лукашенко может создать дополнительные возможности для России обходить западные ограничения. Лукашенко остается союзником Кремля, поддерживает российскую агрессию против Украины, а белорусские товары и технологии могут использоваться для укрепления российской военной машины. Поэтому санкционное давление на Минск важно сохранять, даже если Лукашенко освобождает часть политических заключенных.

Я проводил консультации в Берлине, Париже, Австрии, Латвии и других странах. Но Лукашенко не прекращает репрессии. Сегодня он публично заявил о своей позиции: не хочет менять внутреннюю политику, ведь это может привести к повторению событий 2020 года. Он собрал судей и рассказал, что ответил американцам на обвинение оппозиции в том, что якобы торгует людьми: освобождает одних политических заключенных, но в то же время сажает еще больше.

По его словам, если люди будут нарушать закон, количество политических заключенных может возрасти в пять или даже десять раз. Вот такая позиция Лукашенко. И разве на это не нужно реагировать? Нужно.

Зачем Лукашенко готовит суды к военному времени

А еще он сказал, что суды должны быть готовы работать в условиях войны. Что он желает от судей в условиях военного времени? Это какая-то уже подготовка правовых решений к чему-нибудь?

Фактически он заявил, что нужно разработать возможность создания военно-полевых судов. То есть, дал поручение подготовить варианты работы судебной системы в условиях военного времени.

Сейчас Лукашенко ведет два параллельных трека. Первый – это попытки всеми способами затянуть переговоры в Минск. Если этого не удастся, он хочет, чтобы его включили в переговоры по ситуации в Украине как участника, то есть медиатора. Он сам публично заявил, что хочет быть участником этих переговоров и готов приехать большой делегацией, где бы они ни происходили. То же повторяет и его министр иностранных дел.

Второй трек, ведущий Лукашенко, – это подготовка к войне. И мы видим это своими глазами. Он понимает, что есть два возможных сценария. Если Путин, от которого зависит Лукашенко, продолжит агрессивные действия, но не достигнет своих целей в Украине, то в определенный момент может воспользоваться всеми этими соглашениями, обязательствами и полной зависимостью Лукашенко от России, чтобы потребовать территорию Беларуси.

Но если все-таки начнется реальный переговорный процесс, Лукашенко хочет с его помощью восстановить собственную субъектность, получить признание как президента, хотя он и не был избран, и избежать ответственности по трем потенциальным ордерам.

Он хочет добиться отмены санкций и ничего не менять внутри страны. Об этом он сегодня снова заявил судьям. Обратите внимание, он обратился именно к судьям. Фактически его послание таково: судите и дальше, отправляйте людей в тюрьмы. Он дал понять, что репрессивная система должна продолжать работу. И в то же время он хочет, чтобы с него сняли санкции. Вот такой у него сегодня подход.

Кстати, еще забыл сказать о ядерном оружии. Какое противоречие. Вы правильно подметили. Ведь, когда Си сегодня заявил о предложении полного сокращения ядерного оружия и вернуться к жесткому контролю о нераспространении ядерного оружия, конечно, это был четкий сигнал Путину.

Это четкий месседж Путину, но это одновременно и сигнал Лукашенко, потому что Лукашенко изменил Конституцию и лишил Беларусь статуса безъядерного государства.

Ядерный шантаж, Беларусь и противоречие с позицией Китая

Министр иностранных дел Лукашенко вчера дал интервью индийскому CNN. В нем он заявил, что на территории Беларуси размещены тактическое ядерное оружие и "Орешник". Правда, никаких доказательств этому нет.

Напомним, министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков в интервью индийскому телеканалу подтвердил развертывание в стране российского тактического ядерного оружия и ракетного комплекса "Орешник". По его словам, этот шаг является мерой стратегического сдерживания на фоне наращивания сил НАТО вблизи белорусских границ.

Мы вчера общались в закрытом формате с одной группой экспертов. Они предполагают, что, скорее всего, речь шла только о демонстрации прибытия "Орешника". Возможно, это был муляж: его привезли на колесных тягачах МЗКТ, немного покатали на окраине Белоруссии, а затем вывезли обратно.

Подтверждений размещения тактического ядерного оружия тоже нет. Поэтому, даже когда мы слышали заявления Путина о готовности вывести ядерное оружие из Беларуси, убрать оттуда "Искандеры" и "Орешник", надо понимать, что сейчас это фактически торговля воздухом.

Они могут сначала завезти туда ядерное оружие и "Орешник", а затем заявить: "Мы готовы их вывести". На самом деле у Путина нет особого желания размещать там ядерное оружие, тем более передавать его под контроль Лукашенко.

Но использовать эту тему для политической игры он может. Фактически сегодня мы увидели противоречие между позицией Китая – главного стратегического партнера Лукашенко после России, как он сам считает, – и заявлениями белорусского режима и его министра иностранных дел.

Буквально за несколько часов до этого министр хвастался, что у Беларуси есть ядерное оружие. Между тем Китай выступает за полное разоружение и призывает прекратить играть с оружием и перемещать его в другие страны.

Есть еще один аргумент, которым министр иностранных дел Лукашенко объясняет размещение ядерного оружия. Он утверждает, что это позволит Беларуси не тратить средства бюджета на закупку вооружений и гонку вооружений, к которой Запад якобы когда-то принудил Советский Союз.

Эти деньги вроде бы можно направить на социальные программы. Но это полная ложь. На этой неделе во втором чтении был принят проект бюджета на 2027 год, о котором мы с вами уже говорили. Согласно ему, 21 процент всех бюджетных расходов пойдет на силовой блок: вооруженные силы, внутренние войска, КГБ, МВД, судебную и пенитенциарную систему. Это значительный рост – примерно на 15 процентов по сравнению с прошлым годом.

Россия, правда, тоже увеличивает военные расходы на следующий год. По последним данным, речь идет о росте на 44 – 47 процентов. Лукашенко двигается по тому же пути, а его министр иностранных дел просто лжет. Если на внутренние войска тратят в два с половиной раза больше, чем на всю сферу культуры страны, то о чем мы говорим?

На КГБ тратят вдвое больше, чем на всю культуру. А если на весь силовой блок выделяют больше средств, чем на социальную сферу, то рассказывать, что ядерное оружие необходимо для экономии на вооружениях – это откровенный обман и политиканство.

Спецпосланник ЕС по Беларуси и будущая архитектура безопасности

Спецпосланник ЕС по Беларуси. Находит ли эта идея отклик и как это должно работать?

Пока скажу, что это моя политическая позиция, как белорусского политика. Мы ведем консультации внутри демократических сил, поэтому окончательной общей позиции по этому вопросу еще нет.

Я считаю, что есть некоторые риски, связанные с тем, что Минск пытается налаживать контакты с отдельными государствами Европейского Союза. По собственному опыту работы послом помню, как это происходило раньше.

Против Лукашенко уже пять раз вводили санкции, после чего начинались переговоры и снимали санкции. Их цель – расколоть позицию Европейского Союза. Они выходят на контакт с отдельными государствами и пытаются выяснить, что для каждого из них наиболее важно. К примеру, для Франции, Германии, Польши, Литвы или Латвии.

Находят такую тему и пытаются через нее склонить эти страны к изменению политики. Это может привести к попыткам изменить всю политику Европейского Союза.

Поэтому, по моему мнению, спецпредставитель ЕС по вопросам Беларуси мог бы стать объединяющим звеном, которое помогло бы сохранять общую позицию Европейского Союза.

Наша задача – добиться прекращения репрессий, освобождения всех политических заключенных и системных изменений в стране. Мы подготовили десять пунктов и обнародовали их. В них изложено, что должен сделать Лукашенко, если хочет добиться изменения политики Европейского Союза.

Завтра также пройдут консультации с Европейской службой внешних действий. Посмотрим на их позицию. Пока, насколько мы видим, в Европейском Союзе нет даже готовности или, возможно, полного согласия назначения спецпредставителя ЕС, например, по переговорам по Украине.

То есть, там выбрали совсем другую формулу. Я боюсь еще и того, что белорусская тема может остаться без внимания. И в Беларуси, как сказал Лукашенко, количество политических заключенных может возрасти в десять раз – до десяти тысяч человек. Страна и дальше будет двигаться от автократии к тоталитарному режиму.

Поэтому важно, чтобы в Европейском Союзе кто-то отстаивал нашу позицию. Если удастся найти другую формулу, то мы ее рассмотрим.

Я вижу такой вариант. Мы понимаем, что стратегическим приоритетом для Украины является остановка войны. В то же время, я вижу, что и в Киеве понимают: без демократических изменений в Беларуси говорить о стабильной и безопасной границе с ней не приходится. Лукашенко доверять нельзя.

И опять же, кто будет представлять Беларусь на переговорах, если Лукашенко в конце концов удастся попасть туда? Неужели он будет представлять наши национальные интересы? Это просто смешно.

Во-первых, он не имеет на это права. Во-вторых, он будет думать только о том, как сохранить свою власть и удержаться при ней.

А наша задача – добиться перемен. Если ты хочешь попасть на эти переговоры, то должен сделать для этого конкретные шаги.

Сейчас мы активно обсуждаем возможные формулы и подходы. Совместной позиции пока нет, но мы продолжим ее вырабатывать.

Когда мы говорим об архитектуре безопасности, выводе ядерного оружия или его имитации из Беларуси, как Беларусь может быть вписана в гарантии безопасности? Зависит ли это от того, будет ли Лукашенко выполнять соответствующие требования и будет ли занимать адекватную позицию?

Я согласен с европейскими руководителями и министрами иностранных дел, которые говорят, что архитектура безопасности уже существует. Это Хельсинкский заключительный акт, на основе которого была создана Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. В нем очень четко прописано, что следует делать для обеспечения стабильной ситуации в нашем регионе Европы.

Нужно просто добиваться выполнения этих обязательств. Это самая главная проблема. Ни Россия, ни Республика Беларусь не выполняют эти обязательства уже много лет фактически десятилетиями.

Россия грубо нарушила их в 2014 году, а затем, в 2022 году, к этому присоединился и режим Лукашенко, фактически контролирующий страну. Главный вопрос – как заставить их выполнять все эти обязательства. Ведь переписка документов будет означать только одно: изменить их в интересах России, чтобы она получила собственные сферы влияния и могла определять политику других государств – Украины, Беларуси и, возможно, других стран Европы, являющихся членами ОБСЕ.

Если бы никто ничего не нарушал, не нужно было бы ничего переписывать. На самом деле не нужно придумывать новые документы – нужно просто привести диктаторов в чувство.

Это интервью было сокращено, исправлено и отредактировано для лучшего понимания аудиторией.