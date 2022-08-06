Возможно через полгода, – Ким о планах оккупантов захватить Николаев
Источник:"Главком"
россияне не смогут наступать на Николаев в ближайшее время. Вместе с тем вполне возможно, что захват города есть в планах врага в ближайшие полгода.
О возможных планах россиян на Николаев рассказал глава ОВА Виталий Ким. Он исключил даже шансы на захват областного центра в ближайшие несколько месяцев.
Стоит прочесть Враг обстреливает населенные пункты и ведет наступление: карта боевых действий по состоянию на 6 августа
Николаев находится под надежной защитой ВСУ
Ким заверил, что Николаев находится под надежной защитой украинских военных. россияне не могут активно продвинуться в регионе из-за успешных контратак ВСУ на Южнобужском направлении.
Областной центр может все еще быть в планах врага
Также существенным успехам врага мешают меткие удары по западному вооружению по складам боеприпасов и пунктам управления.
Возможно, у них есть план где-то через полгода взять Николаев, но в ближайшее время это просто нереально,
– заверил Ким.
Отметим, что с вечера пятницы до утра понедельника Николаев "закрывают" на длительный комендантский час. Местных жителей просят не выходить на улицы и запастись продуктами.Обратите внимание! Во время комендантского часа в городе будут обнаруживать корректировщиков огня и вражеских информаторов.
Читайте также Почти 42 тысячи оккупантов: колоссальные потери врага по состоянию на 6 августа
Ситуация в Николаеве: последние новости
- Накануне россияне обстреляли Корабельный район Николаева. Погиб человек, около 10 человек получили ранения.
- Под ракетные обстрелы Николаев попал и 4 августа, были повреждены жилые дома. Одна из ракет попала на проезжую часть.
- 2 августа враги били по областному центру из "Смерчей" и С-300. Разрушение в жилых домах, а также в общежитии одного из вузов.
Узнайте в видео о ситуации на фронте 6 августа: