Возможно через полгода, – Ким о планах оккупантов захватить Николаев

россияне не смогут наступать на Николаев в ближайшее время. Вместе с тем вполне возможно, что захват города есть в планах врага в ближайшие полгода.

О возможных планах россиян на Николаев рассказал глава ОВА Виталий Ким. Он исключил даже шансы на захват областного центра в ближайшие несколько месяцев.

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Николаев находится под надежной защитой ВСУ

Ким заверил, что Николаев находится под надежной защитой украинских военных. россияне не могут активно продвинуться в регионе из-за успешных контратак ВСУ на Южнобужском направлении.

Областной центр может все еще быть в планах врага

Также существенным успехам врага мешают меткие удары по западному вооружению по складам боеприпасов и пунктам управления.

Возможно, у них есть план где-то через полгода взять Николаев, но в ближайшее время это просто нереально,

– заверил Ким.

Отметим, что с вечера пятницы до утра понедельника Николаев "закрывают" на длительный комендантский час. Местных жителей просят не выходить на улицы и запастись продуктами.

Во время комендантского часа в городе будут обнаруживать корректировщиков огня и вражеских информаторов.

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Ситуация в Николаеве: последние новости

Накануне россияне обстреляли Корабельный район Николаева. Погиб человек, около 10 человек получили ранения.

Под ракетные обстрелы Николаев попал и 4 августа, были повреждены жилые дома. Одна из ракет попала на проезжую часть.

2 августа враги били по областному центру из "Смерчей" и С-300. Разрушение в жилых домах, а также в общежитии одного из вузов.

Узнайте в видео о ситуации на фронте 6 августа: