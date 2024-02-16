Байден подтвердил данные о планах России по ядерному оружию в космосе:есть ли угроза американцам

Джо Байден выступил с заявлением после информации о смерти российского оппозиционного политика Алексея Навального. Американский лидер заявил, что Путин ответственен за смерть Навального.

В контексте угроз со стороны путинской России Байден ответил на вопрос о том, что Кремль хочет вывести ядерное оружие в космос. Президент США ответил на вопрос, что планирует сделать администрация Байдена в ответ на это.

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Что сказал Байден о ядерном оружии России в космосе

Нет ядерной угрозы для американского народа в связи с тем, что сейчас делает Россия,

– заявил Джо Байден.

Также он сказал, что все, что Россия делает или может сделать касается спутников в космосе.

"В-третьих, нет доказательств того, что они приняли решение продвигать это каким-то образом в космосе", – объяснил американский лидер.

Президент США заявил, что даже если у них будет возможность запустить какие-то системы в космос, то это теоретически может представлять угрозу.

"Но этого пока не произошло, и я надеюсь, что не произойдет", – заверил Байден.

Что известно о планах России о ядерном оружии в космосе