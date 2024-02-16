Байден подтвердил данные о планах России по ядерному оружию в космосе:есть ли угроза американцам
Джо Байден выступил с заявлением после информации о смерти российского оппозиционного политика Алексея Навального. Американский лидер заявил, что Путин ответственен за смерть Навального.
В контексте угроз со стороны путинской России Байден ответил на вопрос о том, что Кремль хочет вывести ядерное оружие в космос. Президент США ответил на вопрос, что планирует сделать администрация Байдена в ответ на это.
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Что сказал Байден о ядерном оружии России в космосе
Нет ядерной угрозы для американского народа в связи с тем, что сейчас делает Россия,
– заявил Джо Байден.
Также он сказал, что все, что Россия делает или может сделать касается спутников в космосе.
"В-третьих, нет доказательств того, что они приняли решение продвигать это каким-то образом в космосе", – объяснил американский лидер.
Президент США заявил, что даже если у них будет возможность запустить какие-то системы в космос, то это теоретически может представлять угрозу.
"Но этого пока не произошло, и я надеюсь, что не произойдет", – заверил Байден.
Что известно о планах России о ядерном оружии в космосе
- Иностранные СМИ написали, что разведданные США связаны с желанием России отправить ядерное оружие в космос.
- В Белом доме признали, что национальной безопасности Соединенных Штатов угрожает противоспутниковая программа, которую разрабатывает Кремль.
- Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что речь идет об "угрозе национальной безопасности" со стороны России, о которой сообщали перед этим.
- Кирби объяснил, что угроза связана с потенциальными испытаниями Россией ядерного оружия в космосе, однако заверил, что не говорится об оружии, которое может быть использовано для нападения на людей или для физического уничтожения на земле.