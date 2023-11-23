"Осведомлен – это вооружен": глава Службы внешней разведки Украины раскрыл планы Кремля

Полномасштабная война России против Украины перешла в критическую фазу, но российский диктатор Владимир Путин по-прежнему настроен продолжать вооруженную агрессию. Более того, он ведет мировую войну с США и Западом в целом.

Так считает глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко, свои мысли он сформировал в своей авторской колонке 24 Канал собрал главные тезисы.

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Так, по словам Литвиненко, война России против Украины вошла в критический период, а российский диктатор действует по принципу "триумфальная победа" или "сокрушительное поражение". В то же время, диктатор прошел "точку невозрата в отношениях с Западом".

Российский диктатор Владимир Путин верит, что не сумев победить Украину за 3 дня в войне, Кремль прошел точку невозврата в отношениях с Западом. Для него возврата нет, Путин может лишь "триумфально победить", или "сокрушительно проиграть",

– считает Литвиненко.

Диктатор не отказывается от цели "вернуть" Украину и остальные "исторические российские земли" и восстановить империю, а потому пытается устроить глобальное перераспределение мира. Руководитель разведки предположил, что на этот процесс Путин выделил 10 – 15 лет, за которые тот планирует проводить конфликты разного масштаба и интенсивности. Можно предположить, что и с использованием ядерного оружия.

Литвиненко также считает, что Путин воспринимает войну против Украины как важный, но не единственный фронт для России, что фактически ведет мировую войну с США и Западом в целом.

Учитывая это, в Кремле рассматривают 4 задания, а именно:

обеспечить внутреннюю стабильность, сформировать альтернативную Западу коалицию государств, подготовиться к предстоящей агрессии против других стран, раздувать конфликты на Ближнем Востоке, в Африке и на Балканах.

Далее Литвиненко подробнее объяснил по каждому пункту планы и уже осуществленные задачи Кремля. Так, для первого пункта в России "зачистили" политическое поле от оппонентов, сейчас пытаются обеспечить стабильность экономики и управляемость общественно-политическими процессами.

! Россия хочет в 2026 году выйти на объемы военного производства, способного поддерживать масштабные боевые действия высокой интенсивности, а в 2028 году – восстановить военные возможности, которые имели в 2022 году. Это уже заложено в российском бюджете на 2024 – 2026 годы.

Относительно второго пункта, то Кремль мечтает сформировать альтернативную Западу коалицию государств, так называемые "коалиции большинства". Этот формат "Глобального Юга+" должен продвигать альтернативные Западу модели (политические, экономические, финансовые, гуманитарные, ценностные и т.п.).

Для этого агрессору нужно, в том числе усилением ядерного шантажа, сломать волю Запада к конфронтации, убедить западные элиты, что они "безусловно проиграют" и им следует "мирно отступить".

В этом контексте важную роль здесь сыграет усиление военной мощи России, Китая и других стран коалиции. При этом исход войны против Украины тоже имеет глобальное значение.

Агрессия в отношении других государств

Третий пункт – план Кремля предусматривает и подготовку к предстоящей агрессии России против других стран. В приоритете – Молдова и страны Балтии: Литва, Латвия, Эстония: вся западная часть бывшего СССР.

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И последний – раздувание конфликтов на Ближнем Востоке, в Африке и на Балканах. Литвиненко отмечает, что казнь экс-главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина не означает, что Кремль отказался от пригожинского "modus operandi" на континенте. Пока в России формируют "экспедиционный корпус", привлекая не только остатки "Вагнера", но и ГУ ГШ, СВР РФ и ФСБ.

Также в Кремле захотят воспользоваться ослаблением позиций Запада, прежде всего Франции, в Сахеле и Африке. Здесь прежде речь о природных ресурсах, попытках ограничить доступ европейцев к урану, нефти и газу, избавиться от альтернативных российским источникам поставок.

План по Украине: перспектива затяжной войны

Руководитель внешней разведки подчеркнул, что планы и цены главы Кремля в войне остаются прежними. Он хочет захватить столько территории Украины, сколько сможет, потому что для россиян речь идет о "возвращении исконно русских земель".

Один из "ключей" – внутренняя дестабилизация в Украине. При этом в Кремле решили несколько изменить стратегию, враг хочет сконцентрироваться на трех задачах:

давление по всей линии фронта с захватом политически и медийно важных точек, в частности Авдеевки;

уничтожение зимой критической инфраструктуры;

подрыв общественного единства.

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Литвиненко констатирует, что россиянам безразлично кто придет к власти после действующего руководства. Они надеются, что Украина погрузится в хаос. В конце концов, в Кремле надеются, что Запад не только приостановит помощь, но и придет с предложениями о переговорах и приостановлении войны.