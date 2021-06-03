Луценко подтвердил, что записи правдивые, – Гайдай о новых пленках Медведчука

В "Европейской Солидарности" назвали очередное расследование Bihus.Info о причастности Петра Порошенко к махинациям Виктора Медведчука ложным. Впрочем, экс-генпрокурор Юрий Луценко признал их подлинность.

Об этом он сказал в эфире телеканала Порошенко "Прямой", однако запись впоследствии исчезла с платформ. Политтехнолог Сергей Гайдай считает, что для сторонников Порошенко сейчас очень сложное время. Такое мнение он высказал в эфире программы "Что это было?".

Больше здесь Медведчук поймал слабое место Порошенко – Гайдай о пленках Bihus.Info

"Луценко подтвердил, что записи правдивые", – подчеркнул Гайдай.

О сделках с углем

В интервью Луценко отметил, что ГПУ, за время его каденции, не сообщили ни об одной из этих записей Медведчука, которые сейчас фигурируют. Более того, добавил, что знает сотрудника СБУ, который записывал эти разговоры.

Как вспомнил политтехнолог, на одной из своих пресс-конференций, Порошенко говорил, что мы вынуждены покупать уголь у оккупантов. Но он заверил, что деньги пойдут только на зарплаты, а налоги – в Украину.

Я тогда думал, ну какая ложь? Как на оккупированной территории можно обеспечить зарплаты людям, которые находятся под оккупацией и все контролируют боевики. Это полная ложь,

– заявил Гайдай.

Он добавил, что был факт покупки угля на неоккупированной территории. Потом это привело к блокаде, в том числе и со стороны "Самопомочи". Порошенко был против этого, но ничего не могли сделать, и эту схему "закрыли".

Почему Порошенко принял такое решение

По слова Гайдая, были и другие источники угля, в частности в Украине или соседней Польше. В конце концов, вопрос переоборудования станций можно было решить за несколько месяцев. Поэтому, закупку угля именно у оккупантов можно было обойти.

"Порошенко очень хотел покупать через Россию и напрямую с оккупированных территорий, потому что это контролировал Медведчук и была коммерческая выгода. По-другому это объяснить невозможно. Это имеющаяся государственная измена", – подытожил Гайдай.

Что известно о пленках Медведчука

Журналисты Bihus.Info получили записи телефонных разговоров Виктора Медведчука с представителями боевиков и России.

Обнародовали 3 часть расследования 31 мая. Она касалась "пленок Медведчука". Речь шла о закупке угля у оккупантов Донбасса.

На этих "пленках" человек с голосом, похожим на голос кума Путина, договаривалась о поставках угля от оккупантов. В расследовании говорится, что сделка была устроена не без ведома Петра Порошенко.

Полный выпуск программы "Что это было?": смотрите видео 24 канала