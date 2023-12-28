Пленные, которых оккупанты расстреляли возле Работино, были из 82-й бригады ДШВ

Российские оккупанты расстреляли 3 пленных украинских военнослужащих. Установлено, что они были военными 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ.

Об этом официально сообщили в Десантно-штурмовых войсках ВСУ.

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Десантно-штурмовые войска рассказали о потере собратьев

В десантно-штурмовых войсках сообщили, что в Запорожской области российские военнослужащие умышленно убили людей, защищенных в условиях вооруженного конфликта.

Оккупанты взяли в плен 3 военнослужащих 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины. Их схватили после того, как они получили ранения и контузии разных степеней тяжести.

После этого российские захватчики расстреляли украинских воинов, что является нарушением законов и обычаев войны, а также ст. 3 Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

Правда, на нашей стороне. Нас не сломить! Мы отомстим за каждого украинца, за каждый клочок земли, на которую террористическая Россия принесла горе. Враг будет наказан,

– сообщили в ДШВ.

В бригаде рассказали, что тела убитых воинов были эвакуированы с поля боя.

Присоединяйся к нашим рядам. Отомстим за наших собратьев и одержим победу вместе!,

– добавили защитники.

Что известно о военном преступлении россиян

27 декабря в соцсетях появилось видео, на котором видно, как российские оккупанты расстреляли трех украинских военных.

В офисе генпрокурора уточнили, что трагедия произошла под Работино Запорожской области.

По данным прокуратуры, оккупанты взяли в плен трех украинских военных в декабре 2023 года во время боевого столкновения. Российские захватчики расстреляли наших воинов час спустя после того, как захватили их.

Прокуратура уже открыла дело по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

В ДШВ сообщили, что это уголовное правонарушение российских захватчиков уже внесено в единый реестр досудебных расследований. Материалы дела Украина передаст Международному уголовному суду.

Дело расследуют следователи Управления СБУ в Запорожской области. Виновным грозит от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

Редакция 24 Канала приносит соболезнования родным, близким и собратьям убитых Героев. Вечная память.