Получили тяжелые ранения: Зеленский рассказал о пленных солдатах КНДР

В четверг, 6 февраля, исполнилось 6 месяцев с начала Курской операции ВСУ. Владимир Зеленский подвел ее промежуточные итоги.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление президента. В Силах специальных операций указали, что Украина создала многослойное давление на россиян. А солдаты Кима понесли едва ли не самые большие потери с момента завершения активной фазы Корейской войны.

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Где сейчас пленные из КНДР

По словам Зеленского, взятие северокорейцев в плен доказывает, что Путин втянул еще одно государство в эту войну. Более того, диктатор учит КНДР вести современную войну. Конечно, это угрожает всем странам в Восточной Азии.

Зеленский сообщил, что солдаты Северной Кореи в украинском плену сейчас проходят лечение. Они получили тяжелые ранения в боях против ВСУ.

Несколькими днями ранее гарант сказал, что "пакет" КНДРовцев уже потерял боеспособность. Но следует ждать новый "транш".

В целом захвачены сотни российских военных. Их обменивают на пленных украинцев.

Благодаря Курской операции Украина вернула войну домой, в Россию. Наше государство защитило Сумы и Харьков и показало всему миру, что мы можем действовать активно, неожиданно и результативно даже в условиях ограниченных ресурсов.

Президент вручил награды – Золотые Звезды, Кресты боевых заслуг, ордена. Героями Украины стали двое бойцов.

