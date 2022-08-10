Нас отправили "как голимое мясо": Закарпатский легион взял в плен очередного россиянина

Закарпатский легион в очередной раз взял в плен российского оккупанта. Захватчик заявил, что командиры отправляют их "как мясо" на войну в Украину.

Пленный россиянин рассказал, что украинские военные нормально обращаются с ним – дают пить, есть и курить. Также оккупант призвал россиян задуматься, следует ли ехать на войну в Украину.

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российские командиры отправляют солдат как "голымое мясо"

На опубликованном видео можно увидеть, как пленный кафир рассказывает, что в Украине нормальные люди, в частности военные:

Сейчас я разговариваю с ребятами. Нормальные ребята, нормальные люди. Спокойно общаемся. Дают пить, курить, поесть. Командиры отправили нас сюда, как голое мясо,

– заявил российский захватчик.

Он добавил, чтобы россияне думали перед тем, как ехать на войну в Украину, и стоит ли оно того.

Пленный россиянин заявил, что российских солдат отправляют "как голое мясо": смотрите видео

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Пленные оккупанты в Украине: главные новости

В ходе боев 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада взяла в плен высокопоставленного штабиста 58-й российской армии. Подполковник был одет в нижнее белье и носки Вооруженных сил Украины.

Служба безопасности Украины допросила российского моряка , пытавшегося спасти крейсер "Москва". Он рассказал о море трупов и безнадежности.

Вооруженным Силам Украины удалось взять в плен одного из оккупантов, обстреливавших мирных в Мариуполе.

Кроме того, во время упорного боя в Харьковской области украинские разведчики взяли в плен российского офицера.

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