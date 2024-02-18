Расстрел оккупантами пленных в Авдеевке и Веселом: Украина начала расследование
Источник:Офис генерального прокурора
В сети распространялись видео, где российские захватчики расстреливали украинских пленных в Авдеевке и Веселом. Офис генпрокурора сообщил, что уже начато расследование в отношении возможных военных преступлений оккупантов.
Сейчас относительно возможного убийства украинских пленных продолжается досудебное расследование. Оно касается нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.
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Прокуроры начали расследовать возможные убийства пленных
В Офисе генпрокурора отметили, что, по данным следствия, 18 февраля 2024 года в одном из телеграм-каналов было опубликовано сообщение о расстреле 6 пленных защитников механизированной бригады ВСУ на одной из позиций в Авдеевке.
Защитники были тяжело ранены, не могли передвигаться самостоятельно и ждали эвакуации,
– рассказали прокуроры.
Правоохранители также подчеркнули, что в ходе мониторинга медиа обнаружена видеозапись с фрагментом убийства еще двух украинских воинов вблизи села Веселое Бахмутского района Донецкой области.
"На записи с камеры дрона видно, как во время штурма наших позиций представитель вооруженных сил России стреляет в упор сначала в одного захваченного в плен военнослужащего ВСУ, а затем в другого", – отметили в Офисе генпрокурора.
Правоохранители отметили, что, не желая оставлять пленных живыми, оккупант умышленно добивает их из автоматического оружия.
В конце концов в Офисе генпрокурора напомнили, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными и тяжким международным преступлением.
розслідування. Воно стосується порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
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Прокурори почали розслідувати можливі вбивства полонених
В Офісі генпрокурора зазначили, що, за даними слідства, 18 лютого 2024 року в одному з телеграм-каналів було опубліковано повідомлення про розстріл 6 полонених оборонців механізованої бригади ЗСУ на одній з позицій в Авдіївці.
Захисники були важкопоранені, не могли пересуватись самостійно та чекали на евакуацію,
– розповіли прокурори.
Правоохоронці також підкреслили, що в ході моніторингу медіа виявлено відеозапис з фрагментом вбивства ще двох українських воїнів поблизу села Веселе Бахмутського району Донецької області.
"На записі з камери дрона видно, як під час штурму наших позицій представник збройних сил Росії стріляє впритул спочатку в одного захопленого у полон військовослужбовця ЗСУ, а потім в іншого", – зазначили в Офісі генпрокурора.
Правоохоронці зауважили, що, не бажаючи залишати полонених живими, окупант умисно добиває їх з автоматичної зброї.
Зрештою в Офісі генпрокурора нагадали, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження військовополоненими та тяжким міжнародним злочином.
Россияне могли убить пленных украинцев в Авдеевке и Веселом
- В сети 17 февраля появилось видео, как в зоне ответственности оперативно-стратегического управления войск "Хортица" вблизи села Веселое, что в Донецкой области, россияне расстреляли двух пленных. На записи можно заметить, что российские военные подходят к двум украинским пленным и вплотную расстреливают их.
- Похожая ситуация случилась и вблизи Авдеевки, откуда выходили наши военные. Там россияне якобы расстреляли 6 пленных украинских воинов на позиции Музей на "Зените" 15 февраля, в день, когда российская армия захватила позицию наших защитников.
- Относительно возможного расстрела украинских военнопленных высказался представитель ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий. Он отметил, что сейчас продолжается расследование относительно возможного военного преступления оккупантов против украинских военных, поэтому точно подтвердить или опровергнуть информацию о расстреле украинских пленных пока невозможно.