Украинские воины взяли в плен жителя Луганска, еще с 2014 года сотрудничающего с оккупантами. 57-летний Константин Гончаров служил в штурмовом подразделении.

Коллаборанта взяли в плен вблизи Белогоровки, что на Луганщине. Об этом 24 Каналу сообщили источники в ВСУ.

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Как в псевдореспубликах избегают мобилизации

Гончаров рассказал, что единственный выход избежать мобилизации – "никаться".

Сидеть дома и не высовываться. Оно того стоит. Сосед мой с 2014 года из дома не выходит. Сидит дома в хате, выходит только вечером, на огороде поковыряется и спатки,

– говорит коллаборант.

Он также добавил, что утром его сосед сидит в доме и смотрит телевизор. Такую "тактику" Гончаров считает успешной, ведь его приятель до сих пор жив.

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Стоит добавить, что Генштаб ВСУ в утренней сводке отмечал, что враг и дальше пытается пополнять потери в живой силе из-за принудительной мобилизации на временно захваченных территориях Украины.

Таким образом, в ряде населенных пунктов Херсонской области уже зафиксировали факты насильственного задержания мужчин, ранее отказавшихся от украинского гражданства в пользу российского.

После задержания, в ходе первой учредительной беседы, оккупанты требуют от таких граждан неправомерное денежное вознаграждение за отсрочку от мобилизации.

В то же время лиц, которые отказываются от уплаты взятки или не имеют необходимой суммы средств, оккупанты отправляют в полевых лагерей для прохождения ускоренного курса общевойсковой подготовки. После этого они попадают в населенные пункты, граничащие с линией боевого столкновения.

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