Вытащил билет в один конец, – плененный россиянин осознал, что идти в Украину было ошибкой
Не секрет, что в российские оккупационные подразделения, в частности, в "Шторм Z", страна-террористка набирает членов прямо из колоний. При этом она не только обещает свободу после службы, но и умалчивает настоящие задачи, которые будут ждать экс-заключенных.
На сказки "министерства войны" купился и 32-летний Бурдыгин Александр из Оренбургской области, отбывавший наказание в колонии строгого режима. Он надеялся получить свободу, роя полгода окопы, однако свою ошибку осознал уже в Украине. Слова пленника передает 24 Канал.
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Осознал ошибку в первые же дни
Пленник попал в подразделение "Шторм Z", в 3 роту 29 армии. Свою ошибку он осознал во время первого выхода под Никольским, куда его с другими "побратимами" привезли на неделю. В это время "внезапно" у оккупантов начали появляться первые 300-е и 200-е.
Я понял, когда приехал, и все эти выстрелы начались. Ну, то есть не там, не спереди, а так выстрелы: через нас там пролетают минометные удары. Вот это понял, что дорога, билет в один конец сюда,
– сказал пленный.
Интересно, что только после этого экс-заключенных начали обучать необходимым навыкам. И говорится при этом о том, чему бы должны были научить до отправки на фронт: боевой подготовке, медицине, стрельбе, инженерно-саперным навыкам.
Даже не знал, где находится
Также пленник рассказал, что минобороны России обещало экс-заключенным, что они будут только сидеть в обороне и что их, возможно, на неделю будут вывозить на позиции "отстоять". Но о наступательных действиях речь не шла вообще.
Однако, конечно, минобороны традиционно обмануло своих же граждан. Сначала оккупанта вывезли под Никольское, однако он и сам не знал в лесополосе какой области Украины – Донецкой или Запорожской – находится.
Никольское. Я не знаю. Я лесополосу только знаю там Никольскую. Это где много церквей разрушено, вот туда нас привезли на неделю,
– сказал захватчик.
В разговоре с защитниками Украины он поделился, что, вероятно, находился вблизи Волновахи и видел Угледар, однако отметил, что это если не ошибается. Именно благодаря этому он узнал, что находился в Донецкой области.
Точно он знал только то, что в плен его захватили на Донецком направлении.
Где мог находиться оккупант / Скриншот
Что еще рассказал пленный: коротко
- Александр также рассказал, что его военное командование продавало своим же солдатам товары, которые передали им из России как гуманитарную помощь. Когда солдаты сами хотели заказать себе гуманитарную помощь, их убеждали, что "она сюда не дойдет, где-то на блокпосту ее остановят".
- Также пленный заверил, что подписывая контракт якобы шел в оборону, однако впоследствии оказался в наступательной группировке. При этом наступать сказали по 2 человека.
- Также он пересказал слова тех, кто вышел из тюрьмы раньше и пробыл на фронте полгода: "Говорят: 90 "забрали", 10 вернулись. Кто без ноги, кто без руки".