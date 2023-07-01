Вытащил билет в один конец, – плененный россиянин осознал, что идти в Украину было ошибкой

Не секрет, что в российские оккупационные подразделения, в частности, в "Шторм Z", страна-террористка набирает членов прямо из колоний. При этом она не только обещает свободу после службы, но и умалчивает настоящие задачи, которые будут ждать экс-заключенных.

На сказки "министерства войны" купился и 32-летний Бурдыгин Александр из Оренбургской области, отбывавший наказание в колонии строгого режима. Он надеялся получить свободу, роя полгода окопы, однако свою ошибку осознал уже в Украине. Слова пленника передает 24 Канал.

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Осознал ошибку в первые же дни

Пленник попал в подразделение "Шторм Z", в 3 роту 29 армии. Свою ошибку он осознал во время первого выхода под Никольским, куда его с другими "побратимами" привезли на неделю. В это время "внезапно" у оккупантов начали появляться первые 300-е и 200-е.

Я понял, когда приехал, и все эти выстрелы начались. Ну, то есть не там, не спереди, а так выстрелы: через нас там пролетают минометные удары. Вот это понял, что дорога, билет в один конец сюда,

– сказал пленный.

Интересно, что только после этого экс-заключенных начали обучать необходимым навыкам. И говорится при этом о том, чему бы должны были научить до отправки на фронт: боевой подготовке, медицине, стрельбе, инженерно-саперным навыкам.

Даже не знал, где находится

Также пленник рассказал, что минобороны России обещало экс-заключенным, что они будут только сидеть в обороне и что их, возможно, на неделю будут вывозить на позиции "отстоять". Но о наступательных действиях речь не шла вообще.

Однако, конечно, минобороны традиционно обмануло своих же граждан. Сначала оккупанта вывезли под Никольское, однако он и сам не знал в лесополосе какой области Украины – Донецкой или Запорожской – находится.

Никольское. Я не знаю. Я лесополосу только знаю там Никольскую. Это где много церквей разрушено, вот туда нас привезли на неделю,

– сказал захватчик.

В разговоре с защитниками Украины он поделился, что, вероятно, находился вблизи Волновахи и видел Угледар, однако отметил, что это если не ошибается. Именно благодаря этому он узнал, что находился в Донецкой области.

Точно он знал только то, что в плен его захватили на Донецком направлении.



Где мог находиться оккупант / Скриншот

Что еще рассказал пленный: коротко