Оккупант рассказал, зачем убивает украинцев: "Спартан" показал видео допроса пленного
- Нацгвардейцы 4-го батальона 3 бригады "Спартан" отбили атаку на Покровском направлении и захватили в плен российского военного.
- 34-летний оккупант из Самарской области пошел воевать, чтобы избежать уголовного наказания и заработать денег.
На днях нацгвардейцы 4-го батальона 3 бригады "Спартан" отбили вражескую атаку на Покровском направлении. Во время боя защитники захватили в плен одного российского оккупанта.
Недавно враг попытался осуществить прорыв на Покровском направлении. Наши военные не только остановили противника, но и заставили его отступить, передает 24 Канал.
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"Спартан" показал допрос оккупанта
Нацгвардейцы обнародовали кадры допроса российского пленного. У оккупанта поинтересовались, зачем он пришел убивать украинцев.
Пленным оказался 34-летний житель Самарской области. Он подписал контракт в феврале 2025 года, находясь в СИЗО.
Говорит: пошел воевать, чтобы заработать денег и избежать уголовного наказания за нанесение тяжких телесных повреждений.
После двухнедельной подготовки оккупанта отправили в Украину. Здесь он получил задание занять позицию и вести наблюдение. Рассказывает, что когда шел к точке, то обошел немало тел российских военных. Пленный признался, что у них не забирают тела погибших. Кроме того, он отметил, что его командир приказал не брать в плен украинских военных.
Задачу россиянин успешно провалил, зато попал в плен к нашим воинам и пополнил "обменный фонд",
– подытожили в "Спартан".
Допрос российского пленного: смотрите видео