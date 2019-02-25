Пленным украинским морякам провели обследование в московской больнице

Трое украинских моряков прошли медицинское обследование в Городской клинической больнице Москвы. Пленных Андрея Ейдера, Василия Сороку и Андрея Артеменко российские пограничники ранили еще 25 ноября 2018 года во время задержания в районе Керченского пролива. Затем ребят долгое время лечили в СИЗО "Матросская тишина", однако должного лечения они так и не получили.

В Московской больнице украинских военнопленных осмотрели терапевт, хирург, невропатолог, нейрохирург, лор, офтальмолог. Также им была проведена компьютерная томография. Об этом "Интерфаксу" сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников.

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Он отметил, что морякам провели комплексное медицинское обследование, которым они остались довольны.

Как рассказал Андрей Артеменко, офтальмолог выписала ему капли и мазь для глаз. Он сказал, что после их применения зрение перестало ухудшаться. Он попросил еще одну консультацию офтальмолога, о чем мы попросили администрацию СИЗО.

Андрей Ейдер, в свою очередь, рассказал, что врач все еще констатировал у него посттравматический синдром, но обещал, что через некоторое время он пройдет. С Василием Сорокой не удалось пообщаться, поскольку он был на очередном обследовании.

Андрей Ейдер, Андрей Артеменко и Василий Сорока

Что известно о состоянии здоровья Василия Сороки?

В результате обстрела российскими пограничниками рука парня не восстанавливается, ведь там остались осколки. Пока он не может согнуть пальцы раненой руки. Московская уполномоченная по правам человека Татьяна Потяева утверждает, что моряк выздоровел на 80%.

Что известно о состоянии здоровья Андрея Ейдера?

Моряк получил осколочное ранение ног во время обстрела российских пограничников. Поэтому он не может свободно передвигаться. У парня обнаружили вирус гепатита В и С, однако это требует подтверждения.

Что известно о состоянии здоровья Андрея Артеменко?

Украинец получил осколочное ранение и сильный ушиб правой кисти руки. В РФ заявляют, что моряк идет на поправку и якобы проходит реабилитацию.

Как украинские моряки стали российскими военнопленными?25 ноября 2018 года Россия совершила акт агрессии против Украины в Керченском проливе. В этот день пограничный корабль РФ протаранил буксир украинских военных. Это случилось, когда 3 украинских военных судна законно переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе. В России же заявляли, что украинские корабли якобы неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись до Керченского пролива.



После нападения украинские судна продолжили двигаться в Мариуполь, однако во время выхода из Керченского пролива пограничные суда РФ устроили стрельбу по украинским кораблям. В результате 6 украинских военных моряков получили ранения.



Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 моряка, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию, что являются военнопленными.