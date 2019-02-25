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      Полоненим українським морякам провели обстеження в московській лікарні

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      Полоненим українським морякам провели обстеження в московській лікарні
      Полоненим українським морякам провели обстеження в московській лікарні / 24 канал

      Троє українських моряків пройшли медичне обстеження у Міській клінічній лікарні Москви. Полонених Андрія Ейдера, Василя Сороку та Андрія Артеменка поранили російські прикордонники ще 25 листопада 2018 року під час затримання в районі Керченської протоки. Відтак хлопців тривалий час лікували у СІЗО "Матроська тиша", проте належного лікування вони так і не отримали.

      У Московській лікарні українських військовополонених оглянули терапевт, хірург, невропатолог, нейрохірург, лор, офтальмолог. Також їм було проведено комп'ютерну томографію. Про це "Інтерфаксу" повідомив відповідальний секретар Громадської спостережної комісії Іван Мельников.

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      Він зазначив, що морякам провели комплексне медичне обстеження, яким вони залишилися задоволені. 

      Як розповів Андрій Артеменко, офтальмолог виписала йому краплі та мазь для очей. Він сказав, що після їхнього застосування зір перестав погіршуватися. Він попросив ще одну консультацію офтальмолога, про що ми попросили адміністрацію СІЗО.

      Андрій Ейдер, у свою чергу, розповів, що лікар все ще констатував у нього посттравматичний синдром, але обіцяв, що через деякий час він пройде. Із Василем Сорокою не вдалося поспілкуватися, оскільки він був на черговому обстеженні.

      Андрій Ейдер, Андрій Артеменко та Василь Сорока
      Андрій Ейдер, Андрій Артеменко та Василь Сорока

      Що відомо про стан здоров’я Василя Сороки?

      Внаслідок обстрілу російськими прикордонниками рука хлопця не відновлюється, адже там залишилися осколки. Наразі він не може зігнути пальці пораненої руки. Московська уповноважена з прав людини Тетяна Потяєва стверджує, що моряк одужав на 80%.

      Що відомо про стан здоров'я Андрія Ейдера?

      Моряк отримав осколкове поранення ніг під час обстрілу російських прикордонників. Відтак він не може вільно пересуватися. У хлопця виявили вірус гепатиту В і С, проте це потребує підтвердження.

      Що відомо про стан здоров’я Андрія Артеменка?

      Українець отримав осколкове поранення та сильне забиття правої кисті руки. В РФ заявляють, що моряк йде на поправку і нібито проходить реабілітацію.

      Як українські моряки стали російськими військовополоненими?25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Цей буксир був одним із трьох українських військових кораблів, які законно прямували з порту Одеси до порту в Маріуполі. У Росії заявили, що українські кораблі нібито неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.

      Після атаки українські кораблі продовжили прямувати до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки прикордонні судна РФ влаштували стрілянину по українських суднах. Через це 6 українських військових моряків зазнали поранень.

      Загалом Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.

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      Теги: Новини України
      Джерело: 24 Канал
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