В порту Мариуполя появился новый танкер: в Военно-морских силах отреагировали
Вблизи порта Мариуполя зафиксировали уже третий российский танкер за последние несколько дней. Причины могут быть разными.
Об этом 24 Каналу рассказал представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, отметив, что боевые единицы таки не заходят в порт в Мариуполе.
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Как оккупанты используют порт в Мариуполе
Как отметил Плетенчук, оккупанты прежде всего используют порт в Мариуполе, чтобы незаконно вывозить ресурсы с Юга Украины. Речь идет о зерне, металле и вообще всем, к чему они только могут дотянуться.
С какой целью туда прибыл танкер – пока неизвестно. Скорее всего, оккупанты завозят что-то в Мариуполь. И наряд ли это будет для того, чтобы обеспечить интересы гражданского населения на оккупированных территориях.
Возможно, так они пытаются решить проблемы с логистикой для оккупантов. Но пока деталей нет.
Мы все знаем, что у них есть проблемы с обеспечением южной группировки. Ранее паромная переправа пострадала, хоть они уже ее восстановили. Может быть, что они пробуют сократить логистическое плечо или обеспечить группировку другим способом. Но это предположение,
– сказал Плетенчук.
Ситуация в Мариуполе: кратко
- В ночь на 22 июня в Мариуполе прогремели взрывы. Местные видели черный дым в Приморском районе города.
- Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко уточнил, что могло прилететь и по территории порта Мариуполя. Также есть информация, что был прилет по месту базирования оккупантов в поселке Никольское.