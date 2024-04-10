Второй раз за полгода: Россия использовала подводную лодку для запуска ракет по Украине, – ВМС

Во время атаки 8 апреля российские захватчики использовали подводную лодку для запуска ракет. Представитель ВМС рассказал, что это уже второй верифицированный случай за последние полгода.

Враг стремится как можно чаще наносить удары по территории Украины с моря. Однако оккупанты явно опасаются “неприятных” последствий для своих судов, которые и так понемногу “идут на дно”.

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Стремятся применять носители крылатых ракет

Представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук рассказал, что недавно российская армия второй раз за полгода использовала подводную лодку для запуска ракет по Украине. В то же время враг стремится применять в море как можно большее количество ракетоносителей.

Никаких кораблей в море нет, как и не было. Но они ищут способы, как применять носители крылатых ракет, и есть верифицированный случай применения подводной лодки. Позавчера кажется (8 апреля – 24 Канал) они применили подводную лодку для запуска ракет,

– сказал он.

По его словам, это второй верифицированный случай фактически более чем за полгода. Оккупанты сейчас ищут, как реализовывать свой потенциал, учитывая опасности, которые для них уже есть в Черном море.

"Поэтому и дальше будут падать вертолеты старые и самолеты, которые патрулируют побережья, поэтому дальше они будут пытаться применить как-то субмарины", – отметил Плетенчук.

Известно, что по состоянию на сейчас таких подводных ракетоносителей есть три в составе Черноморского флота России, но это не означает, что завтра они все три выйдут в море.

На прошлой неделе они выходили – две единицы, и сразу зашли. Может это была такая "проба пера", чтобы разбавить статистику невыходов в море. Но надводные ракетоносители остаются в пункте пребывания в Новороссийске,

– говорит представитель ВМС.

А как насчет "Серпухова"

На днях в ГУР МО подтвердили, что 7 апреля 2024 года на территории военно-морской базы врага в городе Балтийск, что относится к Калининградской области в России, был выведен из строя ракетный корабль "Серпухов".

По данным украинской разведки, из-за возгорания внутри ракетного корабля по состоянию на сейчас полностью уничтожены его средства связи и автоматизации. Восстановление боеспособности "Серпухова" потребует длительного времени.

Плетенчук рассказал, что это судно не собирались перебазировать в Черное море для применения во время обстрелов Украины. Он отмечает, что такое утверждение является предположением, ведь такое перебазирование было бы сложным технически.