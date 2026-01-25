Россия уже в отчаянии, – экс-спикер НАТО объяснил, почему 2026 год будет для Кремля нелегким
- Россия сталкивается с экономическими трудностями из-за инфляции и давления на свою экономику.
- Страна-агрессор несет еще и большие потери на фронте, она вынуждена вербовать неопытных солдат, в частности из двух стран.
Россия застряла на фронте, не имея реальный успехов на поле боя. США ткнули ее носом, показав, насколько быстрыми могут быть военные операции. Сегодня страна-агрессор находится в слабом положении, в частности это касается ее экономики.
На этом в интервью 24 Каналу отметил старший научный сотрудник по вопросам мира, безопасности и обороны в организации "Друзья Европы", бывший заместитель помощника генерального секретаря НАТО по новым вызовам и безопасности Джейми Ши, подчеркнув, что в России начала реально проседать экономика из-за инфляции, давления, процентных ставок.
Плохие новости для Путина: что ослабляет Россию?
Теперь Россия зарабатывает гораздо меньше от экспорта нефти и газа, чем раньше. Как отметил Джейми Ши, если Соединенные Штаты вернут венесуэльскую нефть на международные рынки, тогда образуется избыток нефтепродуктов. Как результат – цена на нефть снизится.
В будущем Путин получит из-за этого еще меньше. А именно экспорт нефти и газа подпитывает российскую военную машину. Конечно, еще есть влияние санкций. Они требуют времени, особенно в высокотехнологичных секторах и в вопросах сырья, но уже начинают давать результат,
– озвучил Джейми Ши.
Экс-заместитель помощника генсека НАТО призвал проанализировать то, что происходит последние несколько дней – усиливаются международные действия против российского теневого флота, который используется для торговли с Венесуэлой, Ираном. Теперь видно, как США при поддержке Великобритании останавливают эти суда. Это тоже, по его словам, должно быть плохой новостью для Путина.
Джейми Ши рассказал, что Россия из-за безумных потерь на фронте ищет пополнение. Она вербует в свое войско даже неопытных и наивных бойцов из Африки, Сирии. Оказавшись на войне, они попадают в плен ВСУ или погибают на поле боя.
Россия уже в отчаянии. Раз она вынуждена набирать таких непрофессиональных солдат со всего мира, чтобы пополнять свои ряды, то очевидно, что находится в гораздо более слабом положении,
– заметил Джейми Ши.
Он подытожил, что сегодня есть факты, которые дают надежду на положительный ход событий в 2026 году в контексте российско-украинской войны, ее завершения.
Обратите внимание! Доктор экономических наук Игорь Липсиц прогнозирует в дальнейшем два сценария развития событий. Первый – маловероятен, если Путин остановится, тогда будут сняты санкции и мир позволит России восстановить торговые связи. Другой вариант – глава Кремля внедрит модель КНДР, превратив страну в "концлагерь".
Какие проблемы испытывает сегодня Россия?
Эксперт-международник Александр Демченко рассказал, что России проводить скрытую мобилизацию становится все сложнее, в частности в Москве не хотят идти воевать. Там количество тех, кто подписывают контракты с минобороны снизилось на 40%, несмотря на большие денежные выплаты. Такая тенденция и в других регионах, но там еще и не имеют возможности выплачивать "подъемные". Сегодня "дыра" в российской казне уже достигла более 7 триллионов рублей.
- Служба внешней разведки Украины сообщила, что 2026 год начался для экономики России с существенным ускорением инфляции. За первые 12 дней января среднесуточный темп роста цен подскочил до 0,104% против 0,014% в конце 2025 года. Кроме того, дорожает для россиян и горючее – на 1,2–1,3%, как следствие – растет цена перевозок. Ударило по россиянам повышение тарифов: подорожал проезд на общественном транспорте, услуги ЖКХ.
Потери России на фронте растут. На войне против Украины российская армия потеряла уже более 1 миллиона бойцов. В течение декабря 2025 года – 35 тысяч военных. Цифра немалая, если брать во внимание, что за аналогичный период 2024 года показатель составлял 14 тысяч солдат.