В Крыму одна из самых плотных систем российского ПВО: почему она пропускает так много ракет

Российская система противовоздушной обороны показывает себя не с самой лучшей стороны во время атак на военные объекты Крыма. Это может свидетельствовать, что количество российских средств ПВО не переходит в качество.

Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его мнению, неспособность России закрыть небо над полуостровом свидетельствует о неэффективности российской техники.

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Российское ПВО "аналоговнет"

Полуостров Крым – это одна из тех территорий, Россия имеет одну из самых плотных систем ПВО. Более плотной российская противовоздушная оборона является разве что в Москве.

Однако, несмотря на эту плотность, ни в Москве, ни в Крыму России не удается эффективно перехватывать воздушные цели. Поэтому возникает вопрос, действительно ли российское ПВО соответствует своим характеристикам.

"Большинство российской техники, которую Вооруженные Силы захватывали во время возвращения наших территорий, оказывалась не столь качественной, как об этом было заведено говорить на военных выставках. То же может относиться и к российским системам ПВО, которые годами покупали некоторые страны мира. Теперь у них наконец-то есть возможность увидеть, почему российскому оружию "нет аналогов в мире", – убежден Коваленко.

Что делает Россия для усиления своей ПВО Как объясняют обозреватели, советская противовоздушная оборона не была создана для уничтожения малозаметных БПЛА. Ее основной задачей является противодействие большим воздушным целям вроде самолетов или ракет. Тем не менее на вооружении оккупантов все же есть ЗРК "Панцирь", которые Россия активно стягивает на защиту Москвы. При этом есть свидетельство, что агрессор пытается "успокоить" своих граждан тем, что располагает эти комплексы на виду посреди города. Это может облегчить работу специалистам, которые запускают беспилотники.

Александр Коваленко об эффективности российской ПВО: смотрите видео

Украина способна поражать объекты в Крыму