По Антоновскому мосту под Херсоном движется большая колонна русской военной техники

Большая колонна российской военной техники движется по Антоновскому мосту неподалеку Херсона. Враг пересекает реку Днепр.

Это уже вторая российская колонна за последние полчаса

Сообщается, что на мосту – российские грузовики и топливозаправщики. Известно, что их сопровождает БТР.

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Очевидцы говорят, это вторая российская колонна за последние полчаса.

Важно знать, что русские войска вошли в Херсон, поэтому на улицах продолжаются бои. Кафиры коварно прячутся в жилых кварталах.

Мэр Херсона Игорь Колыхаев 2 марта попросил предоставить городу "зеленый коридор" , чтобы вывезти раненых и убитых.

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