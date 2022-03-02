По Антоновскому мосту под Херсоном движется большая колонна русской военной техники
2 марта 2022 , 16:35Читати новину українською
Источник:Суспільне Херсон
Большая колонна российской военной техники движется по Антоновскому мосту неподалеку Херсона. Враг пересекает реку Днепр.
Это уже вторая российская колонна за последние полчаса
Сообщается, что на мосту – российские грузовики и топливозаправщики. Известно, что их сопровождает БТР.
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Очевидцы говорят, это вторая российская колонна за последние полчаса.
- Важно знать, что русские войска вошли в Херсон, поэтому на улицах продолжаются бои. Кафиры коварно прячутся в жилых кварталах.
- Мэр Херсона Игорь Колыхаев 2 марта попросил предоставить городу "зеленый коридор" , чтобы вывезти раненых и убитых.
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