По центру Киева ударили 4 российские ракеты, – Подоляк
Источник:твиттер Михаила Подоляка
Утром 26 июня враг нанес ракетный удар по жилому сектору Киева. Известно о погибших и пострадавших. Михаил Подоляк отметил, что действия россиян ничем не отличаются от терактов талибов или "Хезболла".
Как отметил советник главы Офиса президента в твиттере, российские войска нанесли удары по центру Киева 4 высокоточными ракетами.
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Реакция Подоляка на обстрелы Киева
Подоляк рассказал, что по жилищной инфраструктуре россияне били намеренно.
Утро воскресенья разбудило Киев не пением птиц, а взрывами. 4 "высокоточные" российские ракеты ударили по жилым объектам в центре столицы,
– говорится в его сообщении.
Однако, по его словам, россиян, как и других террористов, ожидает расплата за свои преступления.
"Вторая армия мира" ничем не отличается от талибов или "Хезболлы", уничтожающих цивилизацию. Но террористов всегда ждет один финал – расплата,
– прокомментировал советник утренние обстрелы.
Обстрелы Киева 26 июня: главное
- Российские военные 26 июня нанесли ракетный удар по столице Украины. О звуках взрывов, сообщили жители Куреневки, Оболони, Сырца и Дорогожичей. Об этом написал, в частности. Сергей Стерненко. Он отметил, что в Киеве зафиксировано по меньшей мере 4 "прилета" и добавил, что видит "большое черное облако".
- Одну ракету сбили силам ПВО. Об этом сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба. Остатки ракеты упали в окрестностях одного из сел возле Киева.
- Другая вражеская ракета попала в 9-этажку. В результате попадания в доме вспыхнул пожар.
- В ГСЧС отмечают, что сообщение о пожаре в Шевченковском районе города Киева поступило в 06:29. Кроме того, на место прибыли медики.
- Спустя 20 минут Виталий Кличко поделился дополнительной информацией. Он отметил, что в результате вражеского удара из двух жилых домов проводят эвакуацию жителей.
- По мнению мэра Киева, сегодняшние обстрелы это попытка Путина показать всему цивилизованному миру, участвующему в саммитах НАТО и G7, что Россия не согласна с их политикой.
- По состоянию на 10 утра из-под завалов спасатели вытащили тело погибшего мужчины, кроме того, удалось спасти 7-летнюю девочку. Она находится в стабильном состоянии. врятувати 7-річну дівчинку. Вона перебуває у стабільному стані. 36-річна матір дівчини ще під завалами. Вона жива, але жінку затиснуло бетонною плитою.
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