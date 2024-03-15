Идет заседание по делу Лиева: адвокаты хотят, чтобы экс-чиновника Минобороны выпустили из СИЗО

Бывший чиновник Минобороны Александр Лиев подозревается в хищении 1,5 миллиарда гривен на закупках снарядов для ВСУ. В феврале чиновника взяли под стражу.

Так, Апелляционная палата ВАКС постановила, что Александр Лиев должен находиться в следственном изоляторе до 8 апреля. В то же время мужчина может выйти под залог в размере 50 миллионов гривен.

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ВАКС рассматривает апелляцию Лиева

Как передают источники 24 Канала в правоохранительных органах, вечером 15 марта проходит заседание Высшего антикоррупционного суда по делу Александра Лиева. Суд рассматривает жалобу адвокатов чиновника. В ней они хотят, чтобы того выпустили из СИЗО.

В то же время по "стечению обстоятельств" изучает апелляцию защиты судья, который ранее уже отпускал Лиева из-под стражи.

Кроме того, по данным источника, заседание проходит без прокурора, хотя по закону он должен присутствовать. Также нет в суде и самого Лиева.

Напомним, что ранее Александр Лиев, чтобы доказать свою невиновность, проходил публичный полиграф. Чиновник отвечал на вопросы, которые "лежат в фабуле подозрения, врученной ему 27 января". "Детектор лжи" показал, что Лиев говорил правду, и только на один вопрос он солгал. Тогда чиновник сообщил журналистам, что будет просить следствие провести полиграф в Институте судебной экспертизы.

Однако, как знаем полиграф не спас Лиева от СИЗО. Ведь его впоследствии таки взяли под стражу.

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