Идет заседание по делу Лиева: адвокаты хотят, чтобы экс-чиновника Минобороны выпустили из СИЗО
Бывший чиновник Минобороны Александр Лиев подозревается в хищении 1,5 миллиарда гривен на закупках снарядов для ВСУ. В феврале чиновника взяли под стражу.
Так, Апелляционная палата ВАКС постановила, что Александр Лиев должен находиться в следственном изоляторе до 8 апреля. В то же время мужчина может выйти под залог в размере 50 миллионов гривен.
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ВАКС рассматривает апелляцию Лиева
Как передают источники 24 Канала в правоохранительных органах, вечером 15 марта проходит заседание Высшего антикоррупционного суда по делу Александра Лиева. Суд рассматривает жалобу адвокатов чиновника. В ней они хотят, чтобы того выпустили из СИЗО.
В то же время по "стечению обстоятельств" изучает апелляцию защиты судья, который ранее уже отпускал Лиева из-под стражи.
Кроме того, по данным источника, заседание проходит без прокурора, хотя по закону он должен присутствовать. Также нет в суде и самого Лиева.
Напомним, что ранее Александр Лиев, чтобы доказать свою невиновность, проходил публичный полиграф. Чиновник отвечал на вопросы, которые "лежат в фабуле подозрения, врученной ему 27 января". "Детектор лжи" показал, что Лиев говорил правду, и только на один вопрос он солгал. Тогда чиновник сообщил журналистам, что будет просить следствие провести полиграф в Институте судебной экспертизы.
Однако, как знаем полиграф не спас Лиева от СИЗО. Ведь его впоследствии таки взяли под стражу.
Махинации на оружии для армии: что известно
- Так, в конце января СБУ разоблачила схему хищения средств, предназначенных на закупку снарядов для ВСУ.
- Подозрение вручили 5 лицам. Среди них – должностные лица Минобороны и менеджеры "Львовского арсенала".
- Следствие установило, что в 2022 году Минобороны заключило контракт с "Львовским арсеналом" на поставку 100 тысяч минометных снарядов иностранного производства на сумму 1,5 миллиарда гривен.
- Оборонное ведомство перечислило 97 процентов суммы, предусмотренной соглашением, на счет компании. И в свою очередь часть денег направила на баланс иностранного предприятия, которое должно было отправить снаряды в Украину.
- Впрочем, ни одного снаряда военные так и не получили.
- Известно, что подозрения получили Александр Лиев, экс-руководитель Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны; Тоомас Нахкур – действующий руководитель этого департамента оборонного ведомства и Юрий Збитнев, глава "Львовского арсенала".
- Нахкура отстранили от занимаемой им должности и избрали меру пресечения в виде личного обязательства. Также он должен сдать паспорта для выезда за границу и носить электронный браслет.