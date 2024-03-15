Так, Апеляційна палата ВАКС постановила, що Олександр Лієв має перебувати у слідчому ізоляторі до 8 квітня. Водночас чоловік може вийти під заставу у розмірі 50 мільйонів гривень.
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ВАКС розглядає апеляцію Лієва
Як передають джерела 24 Каналу у правоохоронних органах, увечері 15 березня відбувається засідання Вищого антикорупційного суду по справі Олександра Лієва. Суд розглядає скаргу адвокатів чиновника. У ній вони хочуть, аби того випустили із СІЗО.
Водночас за "збігом обставин" вивчає апеляцію захисту суддя, який раніше уже відпускав Лієва з-під варти.
Крім того, за даними джерела, засідання проходить без прокурора, хоча згідно із законом він повинен бути присутній. Також немає у суді і самого Лієва.
Нагадаємо, що раніше Олександр Лієв, аби довести свою невинуватість, проходив публічний поліграф. Чиновник відповідав на запитання, які "лежать у фабулі підозри, врученої йому 27 січня". "Детектор брехні" показав, що Лієв говорив правду, і лише на одне запитання він збрехав. Тоді посадовець повідомив журналістам, що проситиме слідство провести поліграф в Інституті судової експертизи.
Однак, як знаємо поліграф не врятував Лієва від СІЗО. Адже його згодом таки взяли під варту.
Махінації на зброї для армії: що відомо
- Так, наприкінці січня СБУ викрила схему розкрадання коштів, призначених на закупівлю снарядів для ЗСУ.
- Підозру вручили 5 особам. Серед них – посадовці Міноборони та менеджери "Львівського арсеналу".
- Слідство встановило, що у 2022 року Міноборони уклало контракт із "Львівським арсеналом" на поставку 100 тисяч мінометних снарядів іноземного виробництва на суму 1,5 мільярда гривень.
- Оборонне відомство переказало 97 відсотків суми, передбаченої угодою, на рахунок компанії. Та своєю чергою частину грошей надіслала на баланс іноземного підприємства, яке мало відправити снаряди в Україну.
- Втім, жодного снаряду військові так і не отримали.
- Відомо, що підозри отримали Олександр Лієв, екскерівник Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони; Тоомас Нахкур – чинний керівник цього департаменту оборонного відомства та Юрій Збітнєв, очільник "Львівського арсеналу".
- Нахкура відсторонили від займаної ним посади та обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Також він має здати паспорти для виїзду за кордон і носити електронний браслет.