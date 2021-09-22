По делу о покушении на Шефира у прокуратуры есть несколько версий, но пока их не называют
Источник:24 канал
Прокуратура отрабатывает разные версии по делу об обстреле автомобиля Сергея Шефира. Впрочем, сообщить об этом подробности там пока не могут.
Такое заявление на брифинге сделал руководитель прокуратуры Киевской области Алексей Хоменко. Он объяснил, почему эта информация на данный момент является закрытой.
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Почему на данный момент не называют всех версий
По словам чиновника, все еще продолжаются оперативные мероприятия, в частности – осмотр места происшествия. Поэтому он не может публично озвучивать версии – это может навредить следствию.Обратите внимание! Правоохранители уже открыли уголовное производство по факту нападения. Предварительная квалификация – по статье о покушении на убийство.
Ранее Арахамия назвал вероятные версии
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал несколько версий, почему могло произойти нападение. Он предположил, что причиной является борьба с политическим влиянием финансово-промышленных групп. В то же время, по его мнению, это мог быть "привет" от контрабандистов и криминальных авторитетов или "российский след".
Что о нападении говорят у Зеленского
- В Офисе Президента считают, что нападение совершили из-за борьбы команды Зеленского с олигархами. Мол, агрессию и сопротивление из-за разных нововведений там наблюдают уже не первый месяц.
- Кроме этого, у Зеленского обстрел авто Шефира назвали террористическим актом. Советник главы ОП Михаил Подоляк предположил, что злоумышленники хотели запугать команду главы государства.
- Также Подоляк объяснил, почему нападавшие попали только в водителя автомобиля, но не ранили самого Шефира. Все потому, что стреляли лежа. С другой стороны сделать это было бы невозможно.