По делу о покушении на Шефира у прокуратуры есть несколько версий, но пока их не называют

Прокуратура отрабатывает разные версии по делу об обстреле автомобиля Сергея Шефира. Впрочем, сообщить об этом подробности там пока не могут.

Такое заявление на брифинге сделал руководитель прокуратуры Киевской области Алексей Хоменко. Он объяснил, почему эта информация на данный момент является закрытой.

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Почему на данный момент не называют всех версий

По словам чиновника, все еще продолжаются оперативные мероприятия, в частности – осмотр места происшествия. Поэтому он не может публично озвучивать версии – это может навредить следствию.

Ранее Арахамия назвал вероятные версии

Правоохранители уже открыли уголовное производство по факту нападения. Предварительная квалификация – по статье о покушении на убийство.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал несколько версий, почему могло произойти нападение. Он предположил, что причиной является борьба с политическим влиянием финансово-промышленных групп. В то же время, по его мнению, это мог быть "привет" от контрабандистов и криминальных авторитетов или "российский след".

Что о нападении говорят у Зеленского