По делу о смерти активиста Шишова не завершили еще одну экспертизу, – полиция

В рамках расследования смерти главы "Белорусского дома" Виталия Шишова не завершили еще одну экспертизу. Для установления причин гибели активиста привлекли международных экспертов.

О ходе расследования дела Шишова в интервью изданию рассказал начальник управления Нацполиции в Киеве Иван Выговский.

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Детали расследования смерти Шишова

В этом уголовном производстве продолжается досудебное расследование. Две рабочие версии так и остались – самоубийство и убийство с имитацией самоубийства,

– рассказал Выговский.

Правоохранители уже получили 19 заключений экспертов. "Продолжается еще одна экспертиза", – добавил глава столичной полиции.

В рамках международного сотрудничества привлекли и международных экспертов, чтобы с их помощью установить окончательную причину смерти Шишова. Выговский, отвечая на вопрос о том, идет ли речь о запросе из Белоруссии, уточнил, что "это другие государства, изъявившие желание оказать свою помощь".

Смерть Виталия Шишова: основное