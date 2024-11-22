CNN обнародовал фото обломков новой ракеты России, которая могла атаковать Днепр 21 ноября

Россия запустила по Днепру межконтинентальную ракету. Украинские источники предоставили фото обломков ракеты.

24 Канал пишет со ссылкой на CNN, что фрагменты, изображенные на фото, необязательно относятся к одной ракете. Об этом изданию рассказал источник в силах безопасности Украины.

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Что известно об обломках ракет

Источник в украинских силах безопасности предоставил фотографии обломков, оставшихся после атаки на город Днепр. Киев обвинил Россию в запуске межконтинентальной баллистической ракеты по Украине, что, вероятно, станет первым случаем применения Москвой такого оружия за более чем 1000 дней войны,

– заявило издание.

Однако западный чиновник сказал, что сомневается, была ли ракета действительно межконтинентальной баллистической.

Что говорят эксперты

Журналисты спросили экспертов, какой ракетой Россия могла ударить по Днепру 21 ноября.

Издание "Агентство" утверждает, что на месте падения ракеты обнаружили деталь, что производилась для ракеты "Булава".

Серийное производство этой ракеты продолжается с конца 2000-х годов. Это может свидетельствовать о том, что в ракете, которую применила в четверг (21 ноября – 24 Канал) российская армия, могут использоваться не такие новые технологии, как рассказывал Путин в своем видеообращении,

– говорят специалисты.

В то же время "Радио Свобода" Марк Крутов говорит, что по номерам детали, присвоенные ей во время производства, смог обнаружить на сайте госзакупок договор от 2013 года на разработку рабочей документации для подготовки серийного производства запчастей для комплекса "ЗК-30" или его еще называют – межконтинентальной баллистической ракетой Р-30 "Булава".



На месте атаки обнаружили обломки от "Булавы" / фото CNN

Эта ракета не самая новая в России. Ведь ее начали разрабатывать еще в 90-е годы, в 2005 году – испытывали, в 2007 – начали серийный выпуск, в 2012 – приняли на вооружение.

Использование деталей от "Булавы" в "новейшей" российской ракете может ставить под сомнение, что она использует действительно новые технологии.



Обломок ракеты, который нашли в Днепре / фото CNN

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Кстати, издание Financial Time написало, что Россия применила по Днепру RS-26 "Рубеж". Об этом сказал высокопоставленный чиновник украинской армии.

Он опроверг заявление Путина, в котором диктатор говорил об атаке экспериментальной гиперзвуковой ракетой ""Арешник", о которой неизвестно ничего.