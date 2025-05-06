По гражданской инфраструктуре: россияне атаковали баллистикой пригород Сум
- Россияне вечером 6 мая атаковали пригород Сум.
- Предварительно враг ударил по гражданской инфраструктуре баллистической ракетой.
Российские войска в очередной раз терроризируют украинские города. Так, оккупанты вечером атаковали пригород Сум.
Предварительно, враг ударил ракетой по гражданской инфраструктуре. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Сумскую ОГА.
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Атака по Сумах
В ОВА сообщают, что российские военные атаковали пригород Сум около 17:30. Предварительно, противник ударил ракетой по уивильній инфораструктуре.
Предварительно, враг ударил по гражданской инфраструктуре баллистической ракетой,
– говорится в сообщении.
В 18:33 в Сумской ОГА сообщили, что в результате вражеского ракетного удара по пригороду Сум погиб ребенок.
Также известно, что 6 человек ранены. Большинство травмированных – дети. Указывается, что один ребенок в крайне тяжелом состоянии.
Напомним, что около половины 6 часов вечера в Сумах прогремел взрыв.
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К слову, в ночь на 6 мая россияне атаковали 136-ю ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов из районов: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, что в России, Приморск – ТОТ Запорожской области.
Вследствие вражеской атаки пострадали Харьковщина, Одесская и Днепропетровская области.