Попередньо, ворог вдарив ракетою по цивільній інфраструктурі. Про це пише 24 Канал з посиланням на Сумську ОВА.

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Атака по Сумах

В ОВА повідомляють, що російські військові атакували передмістя Сум близько 17:30. Попередньо, противник вдарив ракетою по уивільній інфораструктурі.

Попередньо, ворог вдарив по цивільній інфраструктурі балістичною ракетою,

– ідеться в повідомленні.

Наразі наслідки атаки росіян уточнюються.