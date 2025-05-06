Попередньо, ворог вдарив ракетою по цивільній інфраструктурі. Про це пише 24 Канал з посиланням на Сумську ОВА.
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Атака по Сумах
В ОВА повідомляють, що російські військові атакували передмістя Сум близько 17:30. Попередньо, противник вдарив ракетою по уивільній інфораструктурі.
Попередньо, ворог вдарив по цивільній інфраструктурі балістичною ракетою,
– ідеться в повідомленні.
Наразі наслідки атаки росіян уточнюються.