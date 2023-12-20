По Харькову попали С-300, Херсон атаковали дронами и РСЗО: что известно об атаке россиян 20 декабря

В ночь на 20 декабря Россия, как и всегда, атаковала Украину. Есть пострадавшие и разрушения. 24 Канал собрал, что известно на этот момент.

Еще вечером 19 декабря оккупанты запустили беспилотники-камикадзе. Довольно долго они маневрировали в пределах только Одесской области, где были взрывы, а затем отправились в смертельное путешествие в другие области. Также в некоторых регионах объявляли ракетную опасность.

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Россия ударила по Херсону, 9 пострадавших, в том числе дети

Оккупанты сделали это с помощью дронов. Они били по городу трижды, нанеся значительные разрушения.

Разрушены 3 многоквартирных дома, образовательные и медицинские учреждения. Повреждены 6 автомобилей и складские здания, в частности почтового оператора,

– написал Игорь Клименко, глава МВД.

Также россияне били и по области, в частности по селам Херсонского района. Из-за этого горел частный дом и профессионально-техническое училище.

Всего в результате атаки по Херсонской общине 11 пострадавших: в каком они состоянии

Вечером говорилось, что в результате атаки по Херсону пострадали 9 человек, среди них 4 ребенка, младшему всего 2 года. Начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко проинформировал, что госпитализировали маму с тремя детьми – у них взрывные травмы и контузии. Состояние людей – средней тяжести.

Пятерым раненым помогли на месте, они отказались от госпитализации. Это ребенок и четверо взрослых.

Утром 20 декабря Роман Мрочко добавил: в результате российских вражеских обстрелов Херсонской городской территориальной общины за минувшие сутки 11 человек получили ранения разной степени тяжести, из них 4 ребенка. Поражения зафиксированы в Херсоне, Антоновке, Садовом, Приднепровском и Камышанах.

Россияне били по городус временно оккупированного левого берега Днепра. Атаковали преимущественно жилые кварталы в Корабельном районе – это центр Херсона. Больше всего пострадал жилищный фонд, а "вечер был громче предыдущих", написал Мрочко.

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Ночные обстрелы Харькова 20 декабря: били из С-300

Корреспондентка 24 Канала Анна Черненко сообщила, что обломки ракеты, предварительно, уже изъяли из мест прилетов. В очередной раз пострадала Салтовка – это жилой район Харькова и самый большой жилой массив Украины. Из харьковских районов он пострадал больше всего от россиян за все время войны.

По сообщению Игоря Терехова, мэра Харькова, под ударом был транспорт, инфраструктурный объект, по которому неоднократно били, были неоднократные попадания. Если это тот объект, который я предполагаю, то по чему там было бить? У меня просто искреннее непонимание, потому что он был разрушен очень сильно,

– высказалась корреспондентка.

Она отметила, что взрывы были около часа ночи. Тогда мэр Харькова сообщил о не менее двух прилетах возле жилых домов, гражданских объектов.

Утром Игорь Терехов написал: "Ночные ракетные удары пришлись по территории одного из транспортных депо, где и так от вражеских обстрелов живого места нет. Это сугубо гражданский объект".

Последствия попадания в Харькове по трамвайному депо / Фото Анны Черненко, 24 Канал

Утром Воздушные силы уточнили, откуда и какими ракетами бил враг. Это действительно были С-300, а под удар попали и населенные пункты области – в частности поселок Отрадное с двумя попаданиями.

Где еще была атака

Также взрывы слышали в Кропивницком – они прозвучали до воздушной тревоги около четырех утра.

В Сумской области оккупанты из миномета обстреляли город Середина-Буда, горел двухэтажный частный дом.

Что известно о дронах ночью 20 декабря

А вот в Киевской области все "Шахеды" сбили еще на подлете в город. Как сообщили в КГВА, это пятая воздушная атака на Киев в декабре и вторая подряд – дронами. БПЛА заходили в столицу с южного направления, из акватории Черного моря, пролетев Одесскую, Кировоградскую и Черкасскую области.

В воздушных силах утром подвели итоги ночной атаки. Россияне запускали дроны из мыса Чауда и Балаклавы.

Всего зафиксировано пуски 19 дронов, 18 из которых уничтожено силами и средствами Воздушных сил и Сил обороны в пределах Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой, Хмельницкой, Киевской, Черниговской и Кировоградской областей,

– сообщили там.

Известно, что в Криворожском районе Днепропетровской области уничтожили "Шахед", еще два дрона сбили в Хмельницкой области.

Если появятся новые детали о ночной атаке от официальных лиц, мы дополним эту новость.