По Львову нанесли еще один ракетный удар
Источник:телеграмм Андрея Садового
Вечером 26 марта россияне нанесли по Львову еще один ракетный удар.
Российские захватчики 26 марта примерно в 19:05 нанесли уже второй за последние несколько часов удар по городу.
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Россияне снова атаковали Львов
Еще один ракетный удар по Львову
– написал Садовый.
Мэр Львова добавил, что информация об обстреле будет обновляться.
Во Львове с 16:12 действует воздушная тревога. После первого удара жителей города и области попросили оставаться в укрытиях из-за угрозы повторного обстрела россиян.
К слову, второй раз россияне обстреляли Львов буквально за несколько минут до того, как в Варшаве свое выступление по ситуации в Украине начал Джо Байден.
Предыдущая атака на Львов
В 16:51 Андрей Садовый сообщил, что "по Львову прилетело". Это произошло, когда в городе действовала воздушная тревога. Глава Львовской ОГА Максим Козицкий в телеграме уточнил, что возле города раздались три мощных взрыва со стороны Кривчиц.
Впоследствии городской глава заявил, что в результате обстрела возник пожар на промышленном объекте, где хранили горючее.Важно! Украинцев упорно призывают не распространять фото и видео последствий вражеских атак.
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