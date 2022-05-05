По меньшей мере 150 работников "Азовстали" погибли, тысячи – пропали без вести

До недавнего времени завод "Азовсталь" был крупным игроком на мировой арене, производя 4 миллиона тонн стали ежегодно. Теперь это место битвы, обороны и гибели одновременно.

О том, что происходило до сих пор происходит на заводе рассказал Юрий Рыженков, генеральный директор холдинга Метинвест, которому и принадлежит завод в Мариуполе.

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Тысячи – пропали без вести

По словам Рыженкова, по меньшей мере 150 сотрудников завода "Азовсталь" были убиты, а еще тысячи остаются пропавшими без вести.

Мы знаем, что из 11 тысяч сотрудников "Азовстали" только около 4 500 человек выехали из Мариуполя и вышли с нами на связь, чтобы мы знали их местонахождение,

– добавил он.

Рыженков отметил, что за последние два месяца вся компания холдинга Метинвест пыталась сделать все возможное, чтобы доставить людей в безопасное место. Но сейчас, по его словам, российские оккупанты не позволяют привозить в город еду, воду и централизованно вывозить гражданское население из Мариуполя.

Путин хочет разрушить не завод, а символ

Гендиректор Метинвест сказал, что не думает, что завод "Азовсталь" нужен Путину.

Я думаю, что дело в символике того, что они хотели подчинить Мариуполь. Они никогда не ожидали, что Мариуполь будет сопротивляться,

– сказал Рыженков.

Директор по персоналу завода Иван Голтвенко отметил, что надеялся еще долго работать на "Азовстали" и многое вложить как в завод, так и в сам город.

Мариуполь как родственник, который умирает на руках

"Видеть, как разрушается ваш город – ужасно, вы можете сравнить его с умирающим на ваших руках родственником. И видеть, как он или она постепенно умирает, отказывает орган за органом, и вы ничего не можете сделать", – так Голтвенко описал Мариуполь.

Что происходит сейчас на "Азовстали"

Вчера, 4 мая, появилась информация о том, что оккупанты прорвались на территорию завода "Азовсталь" в Мариуполе, а связи с украинскими военными не было.

Впоследствии советник главы ОП Алексей Арестович отметил, что точной информации о происходящем на заводе нет, а в инфопространстве бывает очень много вбросов.

В Генеральном штабе ВСУ подтвердили, что российские захватчики пытаются штурмовать "Азовсталь", но безуспешно.

Украинские защитники неоднократно призывали к прекращению огня, ведь на территории "Азовстали", несмотря на эвакуацию, еще остаются гражданские. Точное количество, по словам Ирины Верещук, назвать сложно, ведь территория завода большая, а люди прячутся от бомбардировок на разных локациях.

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