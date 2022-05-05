Про те, що відбувалось і досі відбувається на заводі розповів Юрій Риженков, генеральний директор холдингу Метінвест, якому й належить завод в Маріуполі.

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Тисячі – зникли безвісти

За словами Риженкова, щонайменше 150 співробітників заводу "Азовсталь" були вбиті, а ще тисячі залишаються зниклими безвісти.

Ми знаємо, що з 11 тисяч співробітників "Азовсталі" тільки близько 4 500 осіб виїхали з Маріуполя і вийшли з нами на зв'язок, щоб ми знали їх місцеперебування,
– додав він.

Риженков зазначив, що впродовж останніх двох місяців вся компанія холдингу Метінвест намагалася зробити все можливе, щоб доставити людей в безпечне місце. Але зараз, за його словами, російські окупанти не дозволяють привозити в місто їжу, воду та централізовано вивозити цивільне населення з Маріуполя.

Путін хоче зруйнувати не завод, а символ

Гендиректор Метінвест сказав, що не думає, що завод "Азовсталь" потрібен Путіну.

Я думаю, що справа у символіці того, що вони хотіли підкорити Маріуполь. Вони ніколи не очікували, що Маріуполь буде чинити опір,
– сказав Риженков.

Директор з персоналу заводу Іван Голтвенко зазначив, що сподівався ще довго працювати на "Азовсталі" і багато вкласти як у завод, так і у саме місто.

Маріуполь наче родич, який помирає на руках

"Бачити, як руйнується ваше місто – жахливо, ви можете порівняти його з родичем, який помирає на ваших руках. І бачити, як він або вона поступово вмирає, відмовляє орган за органом, і ви нічого не можете зробити", – так Голтвенко описав Маріуполь.

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