Дал соответствующие указания: Путин уже готовится к возвращению военных из зоны "СВО"

Владимир Путин призвал заранее готовиться к возвращению военных с войны России против Украины. В частности, он заговорил о необходимости помочь им с трудоустройством.

Российского диктатора цитируют российские СМИ.

Путин готовится к возвращению оккупантов

Путин заговорил о возвращении своих оккупантов из зоны так называемой "СВО". Он призвал регионы заранее готовиться к этому, потому что, мол, военных вернется "много".

Речь идет о возвращении наших ребят с линии боевого столкновения после окончания "специальной военной операции". Много людей, их нужно трудоустроить,

– сказал диктатор.

По его словам, агрессоры будут возвращаться с "здоровыми амбициями", поэтому "серьезную работу" стоит начать заранее.

В то же время, судя по словам российского диктатора, речь пока не идет о конкретных сроках окончания войны.

Напомним, Путин признал, что украинские атаки по стратегическим объектам в России наносят ей ущерб. Он преуменьшил серьезность последствий ударов и пытался убедить общественность, что тяжелыми они не будут.

К слову, советник ОПУ Михаил Подоляк назвал три фактора для завершения боевых действий: усилить ПВО для защиты гражданского населения, уничтожать военные производства России, в частности ракетные, и ликвидировать пусковые возможности врага у границы с Украиной.