По пути из США Зеленский прибыл в Польшу
По пути из США самолет президента Украины 29 июля прилетел в польский Люблин. Это первый визит Зеленского в Польшу после обострения отношений между Киевом и Варшавой.
Прибытие украинского лидера польские СМИ транслировали в прямом эфире.
Что известно о визите Зеленского в Польшу?
Президент Зеленский в Польше проведет переговоры с премьер-министром Дональдом Туском.
Канцелярия польского премьера сообщила, что темой беседы станут итоги визита президента Украины в Соединенные Штаты и встречи с Дональдом Трампом
Это первый визит Зеленского в Польшу после скандала, возникшего из-за решения присвоить одному из украинских воинских подразделений имя героев УПА.
Самолет Зеленского приземлился в Польше / Фото из сети
Напомним, что накануне Зеленский встречался с Трампом. В ходе встречи они обсудили лицензии на производство перехватчиков для систем Patriot, а также другие идеи, которые могут помочь Украине.
В Белом доме заявили, что беседа лидеров прошла в позитивном ключе.