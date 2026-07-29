По пути из США Зеленский прибыл в Польшу

По пути из США самолет президента Украины 29 июля прилетел в польский Люблин. Это первый визит Зеленского в Польшу после обострения отношений между Киевом и Варшавой.

Прибытие украинского лидера польские СМИ транслировали в прямом эфире.

Что известно о визите Зеленского в Польшу?

Президент Зеленский в Польше проведет переговоры с премьер-министром Дональдом Туском.

Канцелярия польского премьера сообщила, что темой беседы станут итоги визита президента Украины в Соединенные Штаты и встречи с Дональдом Трампом

Это первый визит Зеленского в Польшу после скандала, возникшего из-за решения присвоить одному из украинских воинских подразделений имя героев УПА.

Самолет Зеленского приземлился в Польше / Фото из сети

Напомним, что накануне Зеленский встречался с Трампом. В ходе встречи они обсудили лицензии на производство перехватчиков для систем Patriot, а также другие идеи, которые могут помочь Украине.

В Белом доме заявили, что беседа лидеров прошла в позитивном ключе.