По Украине ширится воздушная тревога: враг атакует ракетами из Каспия
23 июня 2023, 01:05Читати новину українською
В ряде областей Украины в ночь на 23 июня прозвучала воздушная тревога. Причиной тому стал запуск крылатых ракет из района Каспийского моря.
Жителей страны предупреждали об угрозе с неба. Оставайтесь в укрытиях, пока не будет сигнала об отбое. Этот простой алгоритм действий может спасти вам жизнь.
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Оккупанты выпустили крылатые ракеты
Заметим, что россияне не оставляют попыток терроризировать мирное население Украины. Они также наносят ракетные удары, чтобы поразить критическую и военную инфраструктуру нашего государства. Не обошлось без атак в ночь на 22 июня.
Били "Кинжалами" и Х-22
- В Воздушных силах ВСУ сообщили, что в ту ночь россияне атаковали объекты критической инфраструктуры. Для этого использовали ракеты Х-22, Х-47 "Кинжал", а также ударные дроны "Шахед".
- Оккупанты выпустили три крылатые ракеты Х-22 и три аэробалистические ракеты "Кинжал" из акватории Азовского моря. Также зафиксировали пуски четырех иранских "мопедов", три из которых удалось уничтожить.
- В роде войск отметили, что, к счастью, ракеты врага своих целей в Днепропетровской области не достигли. В то же время следует понимать, что террор не остановится завтра. Поэтому не игнорируйте воздушные тревоги и оставайтесь в укрытиях до отбоя.