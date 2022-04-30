По всей линии фронта в Донецкой области оккупанты наносят удары из артиллерии и авиации

В Донецкой области продолжаются тяжелые бои. Российские оккупанты не оставляют попыток захватить регион и ведут активное наступление.

Так, враг наносит авиа- и ракетные удары по всей линии фронта. Российская артиллерия продолжает обстреливать позиции ВСУ, а также гражданские и инфраструктурные объекты. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

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Ситуация в Донецкой области

Россияне пытались прорваться в Марьинку, Красногоровку и Новомихайловку, но наткнулись на сильное сопротивление Вооруженных Сил Украины и потерпели неудачу. Также враг продолжает активно обстреливать из артиллерии город Лиман и близлежащие к нему громады.

Тем временем в Очеретинской территориальной громаде начали самоуничтожаться мины, которые вчера ночью оккупанты разбрасывали с помощью РСЗО "Смерч". Взрывы продолжаются, но, к счастью, пока никто не пострадал.

В Мариуполе ситуация без изменений – стабильно тяжелая.

Главное из линии фронта:

Россия пытается активно наступать на Харьковщине, а также в Луганской и Донецкой областях. Россияне хотят захватить Донбасс, чтобы получить сухопутный коридор во временно оккупированный Крым.

За минувшие сутки ВСУ отразили 14 атак врага на территории Донецкой и Луганской областей.

Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что ВСУ оказывают мощное сопротивление. На Харьковщине защитники уже вернули под наш контроль некоторые города, а в Донецкой и Луганской областях враг не может прорваться к админграницам.

Также оккупанты метят на Запорожье. Согласно данным Пентагона, часть вражеских войск отправилась из района Мариуполя в сторону Запорожской области. Впрочем, штурм Мариуполя продолжается – город обстреливают и бомбят по-прежнему.

По состоянию на утро 30 апреля официально в Украине насчитали 23 200 мертвых оккупантов. Но заметим, что статистика может быть занижена, так как невозможно вести точные подсчеты в разгар активных боевых действий.

Сводка Генштаба за 30 апреля: смотрите видео