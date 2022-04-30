По всей линии фронта в Донецкой области оккупанты наносят удары из артиллерии и авиации

30 апреля 2022 , 10:53
Читати новину українською

В Донецкой области продолжаются тяжелые бои. Российские оккупанты не оставляют попыток захватить регион и ведут активное наступление.

Так, враг наносит авиа- и ракетные удары по всей линии фронта. Российская артиллерия продолжает обстреливать позиции ВСУ, а также гражданские и инфраструктурные объекты. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

На тему Бои под Изюмом, на Запорожье и Донбассе: в Генштабе назвали самые горячие точки

Ситуация в Донецкой области

Россияне пытались прорваться в Марьинку, Красногоровку и Новомихайловку, но наткнулись на сильное сопротивление Вооруженных Сил Украины и потерпели неудачу. Также враг продолжает активно обстреливать из артиллерии город Лиман и близлежащие к нему громады.

Тем временем в Очеретинской территориальной громаде начали самоуничтожаться мины, которые вчера ночью оккупанты разбрасывали с помощью РСЗО "Смерч". Взрывы продолжаются, но, к счастью, пока никто не пострадал.

В Мариуполе ситуация без изменений – стабильно тяжелая.

Главное из линии фронта:

Сводка Генштаба за 30 апреля: смотрите видео

 

Автор: Анастасія Кушпіт