По всей территории страны – воздушная тревога: угроза удара "Кинжалами"

Днем 20 февраля на всей территории украинского государства объявили воздушную тревогу. Сообщается о взлете истребителей МиГ-31К на территории России и Беларуси.

Эти истребители являются носителями гиперзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", которую не могут перехватить украинские средства ПВО. Для безопасности – немедленно перейдите в укрытие.

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Что привело к опасности

Приблизительно в 11:30 20 февраля с белорусского аэродрома в Барановичах в воздух поднялся российский истребитель МиГ-31К. Об этом сообщили в местных телеграм-каналах.

Чуть позже специалисты по мониторингу вражеской авиации сообщили, что в России в воздух также взлетел истребитель МиГ-31К, являющийся носителем "Кинжалов". Заметим, что украинские средства ПВО не могут сбивать эти гиперзвуковые ракеты.

Именно поэтому воздушная тревога была объявлена по всей стране. Кстати, МиГ-31К могут сопровождать также истребители Су-30СМ.

Где объявили воздушную тревогу

По состоянию на 11:43 сирены, извещающие об опасности прозвучали в следующих областях:

Киевской и городе Киеве;

Житомирской,

Винницкой,

Черкасской,

Одесской,

Николаевской,

Херсонской,

Кировоградской,

Черниговской,

Сумской,

Полтавской,

Днепропетровской,

Запорожский,

Донецкой,

Харьковской,

Ровненской,

Волынский,

Львовской,

Ивано-Франковской,

Черновицкой,

Закарпатской,

Хмельницкой,

Тернопольской.

Непрерывная воздушная тревога в Луганской области продолжается с 4 апреля 2022 года. А с 11 декабря и во временно оккупированном Крыму.

Воздушная тревога в Украине 20 февраля / Скриншот с еМапы

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