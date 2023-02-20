По всей территории страны – воздушная тревога: угроза удара "Кинжалами"

20 февраля 2023, 11:40
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Днем 20 февраля на всей территории украинского государства объявили воздушную тревогу. Сообщается о взлете истребителей МиГ-31К на территории России и Беларуси.

Эти истребители являются носителями гиперзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", которую не могут перехватить украинские средства ПВО. Для безопасности – немедленно перейдите в укрытие.

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Что привело к опасности

Приблизительно в 11:30 20 февраля с белорусского аэродрома в Барановичах в воздух поднялся российский истребитель МиГ-31К. Об этом сообщили в местных телеграм-каналах.

Чуть позже специалисты по мониторингу вражеской авиации сообщили, что в России в воздух также взлетел истребитель МиГ-31К, являющийся носителем "Кинжалов". Заметим, что украинские средства ПВО не могут сбивать эти гиперзвуковые ракеты.

Именно поэтому воздушная тревога была объявлена по всей стране. Кстати, МиГ-31К могут сопровождать также истребители Су-30СМ.

Где объявили воздушную тревогу

По состоянию на 11:43 сирены, извещающие об опасности прозвучали в следующих областях:

  • Киевской и городе Киеве;
  • Житомирской,
  • Винницкой,
  • Черкасской,
  • Одесской,
  • Николаевской,
  • Херсонской,
  • Кировоградской,
  • Черниговской,
  • Сумской,
  • Полтавской,
  • Днепропетровской,
  • Запорожский,
  • Донецкой,
  • Харьковской,
  • Ровненской,
  • Волынский,
  • Львовской,
  • Ивано-Франковской,
  • Черновицкой,
  • Закарпатской,
  • Хмельницкой,
  • Тернопольской.

Непрерывная воздушная тревога в Луганской области продолжается с 4 апреля 2022 года. А с 11 декабря и во временно оккупированном Крыму.

Воздушная тревога в Украине 20 февраля / Скриншот с еМапы

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Гуменюк о новой тактике российских обстрелов

  • Оккупанты несколько изменили тактику массированных ракетных обстрелов. Теперь они комбинированно запускают ракеты и беспилотники.
  • Об этом сообщила спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк 24 Каналу. По ее словам, Россия продолжает свои попытки поразить критическую инфраструктуру страны и украинские средства ПВО.
  • Кроме того, враг может применить точечные удары по важным объектам. Гуменюк отметила, что готовность ракетоносителя в море и активность стратегической авиации указывают на то, что враг готовится к следующей атаке.

Автор: Лілія Траспетрихіна