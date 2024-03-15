По всей Украине объявляли ракетную опасность: взлетел носитель "Кинжалов"

В обед 15 марта россияне подняли в небо МиГ-31К. По всей Украине объявили воздушную тревогу – она длилась менее часа.

В 13:40 в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Россияне подняли в небо МиГ-31К, который несет на себе ракету "Кинжал".

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В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу

Воздушные сили объявили об отбое угрозы. Мониторинговые каналы отчитываются, что перед посадкой враг проводил электронную имитацию пусков.

13:50 По состоянию на данный момент карта воздушных тревог в Украине выглядит так:

Воздушные Силы сообщили, что зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка" Нижегородской области.Ракетная опасность объявлена по всей Украине. Людей призвали не игнорировать сигнал воздушной тревоги.В разных регионах страны начали объявлять воздушную тревогу.

Украинцы обычно пренебрегают воздушной тревогой во время взлета МиГ-31К, потому что россияне поднимают его не на боевые вылеты относительно часто. Поэтому важно отметить, что он несет на себе ракету Х-47м2 "Кинжал", которая представляет угрозу для всех регионов страны.

За считанные минуты она может долететь до любой точки нашего государства. И невозможно предугадать, когда оккупанты захотят ее применить.



Характеристики ракеты "Кинжал"