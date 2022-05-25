По всей Украине объявили штормовое предупреждение

До конца суток в Украине ожидают грозы. В некоторых регионах будет высок уровень пожарной опасности.

Об этом сообщили 25 мая в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Прогнозы гидрометцентра

В ближайшие часы и до конца суток, а также уже 26 мая, грозы будут в таких регионах:

в Закарпатье и Прикарпатье;

в Винницкой области;

в Одесской области;

на Николаевской.

Также по всему Западу Украины, кроме Закарпатья, и в Винницкой, Житомирской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Одесской, Николаевской порывы ветра будут составлять 15-20 метров в секунду. То есть будет сохраняться и уровень опасности (желтый).



В Украине объявили первый уровень опасности / Скриншот из Украинского гидрометеорологического центра

По информации гидрометцентра, чрезвычайный уровень пожарной опасности будет 26 мая следует ожидать в этих областях:

Волынский;

Ровенской;

Тернопольской;

Хмельницкий;

Винницкой;

Одесской.

Заметьте , Чехия тоже пострадала от мощных штормов с градом.

Непогода в Днепре

По всей Украине 21 бурлила непогода – в разных регионах были сильные ветры и ливни. В частности, в Днепре ураган выкорчевал деревья и даже нанес ущерб имуществу местных. Люди показали последствия , которые оставила стихия.

Что произошло на Черниговщине

В Черниговской области 12 мая пронесся мощный ураган. Он нанес многочисленные повреждения по линиям электропередач – электроснабжение не предоставлялось для 68 912 абонентов на территории всей области.

По информации главы Черниговской областной военной администрации Вячеслава Чауса, ветер разрушил кровли в 198 домах. Это произошло в Корюковской, Сновской и Холминской территориальных общинах.

"Аварийные службы работают над устранением последствий непогоды. В работах по восстановлению электроснабжения привлекли 54 бригады, 140 рабочих и 58 единиц техники", – рассказал глава Черниговской ОГА.

Обратите внимание – ситуация в Луганской области: смотрите видео

Что происходит в Европе

В Германии сильный торнадо пронесся 20 мая в городе Падерборн. Известно, что из-за непогоды пострадали от 30 до 40 человек. Десять из них находятся в тяжелом состоянии. Также в городе осталось множество поваленных деревьев и поврежденных построек.

Непогода в США

Торнадо прошло 20 мая и в США. В Мичигане погибли 2 человека , а еще 44 получили ранения.