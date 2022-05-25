Про це повідомили 25 травня в Українському гідрометеорологічному центрі.

До теми В Україні потепліє, але Захід заливатимуть дощі: прогноз погоди на 25 травня

Прогнози гідрометцентру

У найближчі години й до кінця доби, а також вже 26 травня, грози будуть у таких регіонах:

на Закарпатті та Прикарпатті;

на Вінниччині;

на Одещині;

на Миколаївській.

Також по всьому Заходу Україні, крім Закарпаття, та у Вінницькій, Житомирській, Київській, Полтавській, Черкаській, Одеській, Миколаївській пориви вітру становитимуть 15 – 20 метрів за секунду. Тобто зберігатиметься І рівень небезпечності (жовтий).



В Україні оголосили перший рівень небезпеки / Скриншот з Українського гідрометеорологічного центру

За інформацією гідрометцентру, високий рівень пожежної небезпеки буде 26 травня слід чекати у таких областях:

Волинській;

Рівненській;

Тернопільській;

Хмельницькій;

Вінницькій;

Одеській.

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Негода у Дніпрі

По всій Україні 21 травня вирувала негода – у різних регіонах були сильні вітри та зливи. Зокрема, у Дніпрі буревій повикорчовував дерева та навіть завдав збитків майну місцевих. Люди показали наслідки, які залишила стихія.

Що сталось на Чернігівщині

На Чернігівщині 12 травня пронісся потужний буревій. Він завдав численних пошкоджень по лініях електропередач – електропостачання не надавали для 68 912 абонентів на території всієї області.

За інформацією очільника Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса, вітер зруйнував покрівлі у 198 будинках. Це трапилось у Корюківській, Сновській та Холминській територіальних громадах.

"Аварійні служби працюють над усуненням наслідків негоди. У роботах з відновлення електропостачання залучили 54 бригади, 140 робітників та 58 одиниць техніки", – розповів голова Чернігівської ОДА.

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Що відбувається у Європі

У Німеччині сильний торнадо пронісся 20 травня у місті Падерборн. Відомо, що через негоду постраждали від 30 до 40 людей. Десятеро з них перебувають у важкому стані. Також у місті залишилось безліч повалених дерев та пошкоджених будівель.

Негода у США

Торнадо пройшло 20 травня й у Сполучених Штатах Америки. У Мічигані загинули 2 людини, а ще 44 отримали поранення.