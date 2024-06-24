По всей Украине объявили воздушную тревогу: объявлена ракетная опасность

24 июня 2024, 20:16
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Во всех областях Украины вечером 24 июня раздаются сигналы воздушной тревоги. В Воздушных силах предупредили о ракетной опасности.

Захватчики не унимаются и делают все, чтобы испортить жизнь мирному населению Украины. Во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и спускаться в укрытие.

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20:14, 24 июня

Во всех областях Украины звучат сирены воздушной тревоги.


В Украине звучит воздушная тревога / Скриншот 24 Канала

20:14, 24 июня

В Воздушных силах предупредили о ракетной опасности для всей Украины.

Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область),
– говорится в сообщении.

Автор: Ірина Марціяш