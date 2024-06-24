По всей Украине объявили воздушную тревогу: объявлена ракетная опасность

Во всех областях Украины вечером 24 июня раздаются сигналы воздушной тревоги. В Воздушных силах предупредили о ракетной опасности.

Захватчики не унимаются и делают все, чтобы испортить жизнь мирному населению Украины. Во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и спускаться в укрытие.

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