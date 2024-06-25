По всей Украине объявляли воздушную тревогу: там сообщали о ракетной опасности
25 июня 2024, 17:24Читати новину українською
После обеда 25 июня во всех областях Украины объявляли воздушную тревогу. Она была связана с ракетной опасностью.
24 Канал отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает всех украинцев направляться в укрытие гражданской защиты.
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По Украине объявили отбой воздушной тревоги. Отбой угрозы, В Воздушных силах предупредили о ракетной опасности по всей территории Украины. Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область),
18:09, 25 июня
– сообщили в ПС.
17:22, 25 июня
– говорится в сообщении ВС.
По Украине объявили отбой воздушной тревоги.
Отбой угрозы,
В Воздушных силах предупредили о ракетной опасности по всей территории Украины.
Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область),