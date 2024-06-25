По всей Украине объявляли воздушную тревогу: там сообщали о ракетной опасности

После обеда 25 июня во всех областях Украины объявляли воздушную тревогу. Она была связана с ракетной опасностью.

24 Канал отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает всех украинцев направляться в укрытие гражданской защиты.

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