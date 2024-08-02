По всей Украине объявляли воздушную тревогу: враг поднимал МиГ-31К
По всей Украине с утра 2 августа звучали сигналы воздушной тревоги. Опасность объявляли из-за взлета в небо российского МиГ-31К.
Оккупанты не унимаются и делают все, чтобы испортить жизнь мирному населению Украины. Во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и спускаться в укрытие.
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Отбой угрозы, кроме Харьковской, Донецкой областей, сообщили в ВС. По областям раздаются сирены, которые оповещают об отбое тревоги. В Воздушных силах предупредили о ракетной опасности для всей Украины. Зафиксирован взлет МиГ-31К, За несколько секунд сигналы воздушной тревоги начали раздаваться во всех областях Украины. Воздушную тревогу объявили в Киеве.
– говорится в сообщении.
В каждом регионе Украины – воздушная тревога!
Отбой угрозы, кроме Харьковской, Донецкой областей, сообщили в ВС.
По областям раздаются сирены, которые оповещают об отбое тревоги.
В Воздушных силах предупредили о ракетной опасности для всей Украины.
Зафиксирован взлет МиГ-31К,
За несколько секунд сигналы воздушной тревоги начали раздаваться во всех областях Украины.
Воздушную тревогу объявили в Киеве.