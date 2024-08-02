По всей Украине объявляли воздушную тревогу: враг поднимал МиГ-31К

2 августа 2024, 10:48
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По всей Украине с утра 2 августа звучали сигналы воздушной тревоги. Опасность объявляли из-за взлета в небо российского МиГ-31К.

Оккупанты не унимаются и делают все, чтобы испортить жизнь мирному населению Украины. Во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и спускаться в укрытие.

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11:15, 02 августа

Отбой угрозы, кроме Харьковской, Донецкой областей, сообщили в ВС.

11:14, 02 августа

По областям раздаются сирены, которые оповещают об отбое тревоги.

10:47, 02 августа

В Воздушных силах предупредили о ракетной опасности для всей Украины.

Зафиксирован взлет МиГ-31К,
– говорится в сообщении.

10:47, 02 августа

В каждом регионе Украины – воздушная тревога!


Воздушная тревога в Украине 2 августа / Скриншот 24 Канала

10:46, 02 августа

За несколько секунд сигналы воздушной тревоги начали раздаваться во всех областях Украины.

10:46, 02 августа

Воздушную тревогу объявили в Киеве.

Автор: Ірина Марціяш