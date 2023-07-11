По всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета вражеской авиации
Вечером на саммите НАТО в Вильнюсе по всей Украине объявляли воздушную тревогу. Взлетал российский МиГ-31К.
Сначала воздушную тревогу объявили в Херсоне. Через несколько минут сирены раздались в Киеве и других городах.
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В Украине объявили масштабную воздушную тревогу19:42 Во всех областях объявили отбой воздушной тревоги.19:27 Возникла угроза обстрела Бериславского района Херсонской области. Людей призывали перейти в укрытие.19:24 СМИ сообщили о взрывах в Константиновке Донецкой области.19:18 В Очакове Николаевской области предупредили об угрозе артобстрела.19:16 Тревогу объявили в Черновицкой, Киевской, Ровненской и Одесской областях.19:14 Тревожные сирены включили в Николаевской, Запорожской, Харьковской, Донецкой, Черниговской, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.19:13 Тревогу объявили в Кировоградской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Хмельницкой и Львовской областях.19:13 Воздушные силы зафиксировали взлет МиГ-31К ПКС России с аэродрома Саваслейка. Людей призывали не игнорировать сигнал воздушной тревоги.09:12 Сирены раздались в Киеве, а также в Днепропетровской и Винницкой областях. 19:04 Воздушную тревогу объявили в Херсоне.
МиГ-31КНоситель сверхзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", которая представляет угрозу для всех регионов страны.
Уровень ракетной угрозы с Черного моря вырос
11 июля в ОК "Юг" сообщили, что россияне вывели в Черное море на боевое дежурство подводный ракетоноситель, снаряженный 4 ракетами типа "Калибр". Впоследствии после нескольких дней затишья активизировалась и вражеская авиация.
Волна воздушных тревог прокатилась по территории Украины. Будьте внимательны к сигналам оповещения, реагируйте оперативно и правильно. Уровень ракетной угрозы явно повышается,
– сказал полковник ОК "Юг" Владислав Назаров.
Ночью враг атаковал Украину дронами
- В ночь на 11 июля 2023 года российские оккупанты атаковали Украину с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск) дронами-камикадзе иранского производства "Shahed-136/131".
- Всего враг выпустил по стране 28 "Шахедов". Однако силы ПВО в зоне ответственности воздушных командований "Юг" и "Центр" сумели уничтожить 26 ударных БПЛА, а также один разведывательный беспилотник типа "Zala".
- 2 "Шахеда", к сожалению, прошмыгнули и попали в админздание припортового объекта в Одесской области.