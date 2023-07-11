По всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета вражеской авиации

Вечером на саммите НАТО в Вильнюсе по всей Украине объявляли воздушную тревогу. Взлетал российский МиГ-31К.

Сначала воздушную тревогу объявили в Херсоне. Через несколько минут сирены раздались в Киеве и других городах.

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В Украине объявили масштабную воздушную тревогу

МиГ-31К Носитель сверхзвуковой ракеты Х-47м2 " Носитель сверхзвуковой ракеты Х-47м2 " Кинжал ", которая представляет угрозу для всех регионов страны.

Уровень ракетной угрозы с Черного моря вырос

Во всех областях объявили отбой воздушной тревоги.Возникла угроза обстрела Бериславского района Херсонской области. Людей призывали перейти в укрытие.СМИ сообщили о взрывах в Константиновке Донецкой области.В Очакове Николаевской области предупредили об угрозе артобстрела.Тревогу объявили в Черновицкой, Киевской, Ровненской и Одесской областях.Тревожные сирены включили в Николаевской, Запорожской, Харьковской, Донецкой, Черниговской, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.Тревогу объявили в Кировоградской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Хмельницкой и Львовской областях.Воздушные силы зафиксировали взлет МиГ-31К ПКС России с аэродрома Саваслейка. Людей призывали не игнорировать сигнал воздушной тревоги.Сирены раздались в Киеве, а также в Днепропетровской и Винницкой областях.Воздушную тревогу объявили в Херсоне.

11 июля в ОК "Юг" сообщили, что россияне вывели в Черное море на боевое дежурство подводный ракетоноситель, снаряженный 4 ракетами типа "Калибр". Впоследствии после нескольких дней затишья активизировалась и вражеская авиация.

Волна воздушных тревог прокатилась по территории Украины. Будьте внимательны к сигналам оповещения, реагируйте оперативно и правильно. Уровень ракетной угрозы явно повышается,

– сказал полковник ОК "Юг" Владислав Назаров.

Ночью враг атаковал Украину дронами