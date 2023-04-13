По всей Украине объявили воздушную тревогу: враг поднял в небо МиГ-31К

Днем 13 апреля во всех областях Украины взвыли сирены, извещающие об угрозе ракетного удара. Людей призывали пройти в укрытие и находиться там до завершения тревоги.

В этот раз тревога была связана с активностью вражеской авиации. Враг запустил в небо МиГ-31К, передает 24 Канал со ссылкой на мониторинговые группы.

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В большинстве областей объявили отбой воздушной тревоги.Мониторинговые группы также сообщают об активности тактической авиации на Юге. Возможны пуски управляемых авиационных бомб по линии фронта в Херсонской области, в Запорожской области и смежных районах.Оккупанты запустили в небо МиГ-31К – носитель гиперзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал" , которую наши средства ПВО не могут перехватить. МиГ-31К могут сопровождать истребители Су-30СМ.Воздушная тревога была объявлена в Киеве. Впоследствии она быстро распространилась по всей Украине.



Воздушная тревога в Украине 13 апреля / Фото Alerts.ua

Враг нарастил количество "Калибров" в Черном море

По состоянию на 12 апреля российские захватчики снова нарастили количество "Калибров" в Черном море. Потому угроза ракетного удара сохраняется. В то же время враг экономит ракеты и не использует их в последнее время. Об этом рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

По словам Гуменюк, за ночь в Черном море враг нарастил количество ракетоносителей. 12 апреля их было 2 – это надводная фрегатная и подводная лодка. Это означает, что суммарный залп "Калибров" может достигать 12.

Так, по состоянию на 12 апреля в Черном море на боевом дежурстве находятся 4 вражеских корабля, среди которых 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 12 ракет. В Азовском море – 1 вражеский корабль. В Средиземном море враг увеличил корабельную группировку до 8 вражеских кораблей, из них 4 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 36 ракет

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что к ракетной атаке россиян нужно быть готовыми в любое время. Пока невозможно ответить, стоит ли от россиян ожидать ракетной атаки именно на Пасху, ведь признаки подготовки врага к ударам всегда есть.